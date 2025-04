A- A+

Saúde Adoçantes artificiais fazem mal à saúde? Veja o que dizem as últimas evidências científicas Estudos apontam que edulcorantes podem afetar metabolismo, porém não oferecem mais riscos que o excesso de açúcar em si

Adoçantes artificiais estão sendo adicionados a um número crescente de alimentos para reduzir seu teor de açúcar, mantendo o sabor agradável.

Mas um número cada vez maior de pesquisas sugere que esses adoçantes não nutritivos nem sempre são uma opção mais saudável e segura.

Então, qual é a melhor alternativa se queremos consumir alimentos doces sem os prejuízos do açúcar?

Os adoçantes artificiais foram originalmente desenvolvidos como substâncias químicas para estimular o nosso sistema sensorial do sabor doce.

Assim como as moléculas de açúcar, esses adoçantes atuam diretamente nos sensores de gosto da boca.

Eles fazem isso enviando um sinal nervoso ao corpo de que uma fonte de carboidratos foi consumida — dizendo ao organismo para quebrá-la e usá-la como energia.

No caso do consumo de açúcar, isso também estimula nosso sistema dopaminérgico — a parte do cérebro responsável por motivação e recompensa, ligada aos desejos por açúcar.

Sob uma perspectiva evolutiva, isso significa que somos biologicamente programados para buscar alimentos ricos em açúcar como fonte de energia e para garantir nossa sobrevivência.

No entanto, o consumo excessivo de açúcar é amplamente conhecido por levar a problemas de saúde, como distúrbios metabólicos que podem causar obesidade e diabetes.

De maneira semelhante, quando os adoçantes artificiais, e não o açúcar, causam essa estimulação, há evidências crescentes de desequilíbrios metabólicos semelhantes. Isso acontece apesar de os adoçantes artificiais não parecerem estimular o sistema de dopamina.

De fato, um estudo publicado no início deste ano mostrou que, dentro de duas horas após o consumo de sucralose (em quantidade equivalente à de duas latas de refrigerante com açúcar), os participantes apresentaram respostas fisiológicas aumentadas de fome.

A pesquisa mediu o fluxo sanguíneo para o hipotálamo, a região do cérebro responsável pelo controle do apetite. Constatou-se que a sucralose aumentou o fluxo sanguíneo nessa área do cérebro.

Estudos também mostraram que adoçantes podem estimular os mesmos neurônios que o hormônio do apetite, a leptina. Com o tempo, isso pode fazer com que nosso limiar de saciedade aumente — ou seja, precisamos comer mais para nos sentirmos satisfeitos.

Isso sugere que o consumo de adoçantes artificiais nos deixa mais famintos, o que pode nos levar a consumir mais calorias.

E não para por aí. Um grande estudo, conduzido ao longo de 20 anos, encontrou uma ligação entre o consumo de adoçantes e maior acúmulo de gordura corporal.

Curiosamente, o estudo constatou que pessoas que consumiam regularmente grandes quantidades de adoçantes (equivalente a três ou quatro latas de refrigerante diet por dia) tinham uma incidência quase 70% maior de obesidade em comparação com aquelas que consumiam quantidades mínimas de adoçantes artificiais (equivalente a meia lata de refrigerante diet por dia).

O estudo também considerou essa resposta como independente da quantidade de calorias consumidas por dia pelos participantes.

Para verificar isso, os pesquisadores analisaram questionários alimentares para avaliar o consumo alimentar autodeclarado.

Embora o consumo autodeclarado possa ter discrepâncias, o estudo também utilizou um sistema de codificação de dados nutricionais para verificar a ingestão alimentar.

Os resultados indicam que os adoçantes artificiais podem nos tornar mais propensos a formar gordura no corpo — independentemente do que estamos consumindo junto com eles.

Um estudo publicado neste mês também descobriu que o consumo diário de bebidas adoçadas artificialmente está positivamente correlacionado com a incidência de diabetes tipo 2. Mas, como essas bebidas contêm uma variedade de aditivos — incluindo acidulantes, corantes, emulsificantes e adoçantes — não se sabe ao certo se essa associação pode ser totalmente atribuída aos adoçantes artificiais.

O que você precisa saber

Então, é hora de abandonar completamente os adoçantes? Talvez não.

Há muitos estudos que aumentam a controvérsia ao mostrar que a substituição do açúcar por adoçantes artificiais a curto prazo reduz o peso corporal e a gordura corporal.

Inúmeros estudos também mostraram que o consumo de adoçantes artificiais não tem associação com o desenvolvimento de diabetes ou mesmo com indicadores da doença, como glicemia em jejum ou níveis de insulina.

No entanto, muitos desses estudos foram realizados por períodos relativamente curtos (até 12 meses) e apenas compararam pessoas que consumiam adoçantes artificiais versus açúcar. Isso torna tudo muito confuso para sabermos o que devemos fazer.

Para lidar com essa questão, neste mês o Comitê Científico Consultivo em Nutrição (SACN, na sigla em inglês), que aconselha o governo do Reino Unido em temas de nutrição, divulgou um posicionamento sobre o uso de adoçantes sem açúcar.

Isso foi uma resposta à Organização Mundial da Saúde, que sugeriu que os adoçantes não deveriam ser usados como forma de controle de peso devido à sua associação, ainda que de baixo grau, com o risco de desenvolver obesidade e diabetes tipo 2.

O SACN concluiu de forma semelhante que o consumo de adoçantes sem açúcar deve ser minimizado, especialmente por crianças.

Mas também afirmou que a ingestão de açúcares em geral precisa ser reduzida. Esse é realmente o cerne da questão.

Os adoçantes artificiais podem ter impactos negativos significativos na saúde, mas serão tão prejudiciais quanto o açúcar? A literatura esmagadora sobre os efeitos negativos do consumo excessivo de açúcar sugere que não — mas nossa compreensão sobre os adoçantes artificiais ainda não é tão abrangente quanto a que temos sobre o açúcar.

Precisamos de mais pesquisas sobre adoçantes artificiais para entender melhor seus efeitos. Está em andamento atualmente um trabalho para reunir um banco de dados com todos os ensaios clínicos que investigam o uso de adoçantes.

Isso nos permitirá compreender melhor o cenário da pesquisa nessa área e destacar onde mais estudos são necessários.

Até lá, o que devemos fazer se gostamos de doces? Infelizmente, como em tudo relacionado à nutrição, o ideal é consumir adoçantes artificiais com moderação.

Ainda não existem diretrizes claras sobre as quantidades de adoçantes que devemos ou não consumir.

Mas uma das recomendações da recente revisão do SACN é que a indústria rotule claramente a quantidade de adoçantes artificiais nos alimentos e bebidas.

Assim, esperamos que fique mais fácil para nós fazermos essas escolhas no futuro.

