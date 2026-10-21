A- A+

saúde Adolescência: consumo de 2 porções por dia de qualquer fruta reduz o risco de depressão e ansiedade Por outro lado, o consumo elevado de bebidas açucaradas foi associado a um risco aumentado desses transtornos mentais

As escolhas alimentares dos adolescentes podem ter implicações que vão além da sua saúde física. Uma nova pesquisa da Universidade de Sydney mostrou que o consumo de duas porções por dia de qualquer fruta reduz o risco de depressão e ansiedade nessa fase da vida.

Publicado na revista Child and Adolescent Mental Health, o estudo acompanhou 6.537 adolescentes de 71 escolas secundárias em Nova Gales do Sul, Queensland e Austrália Ocidental, na Austrália, do sétimo ao décimo ano.

Os participantes tinham em média 12,5 anos no início do estudo e responderam a questionários anuais durante quatro anos do ensino médio.

Os resultados mostraram que o consumo de uma porção adicional de qualquer tipo de fruta por dia estava associado a uma redução de 13% no risco de sintomas de depressão e de 7% no risco de sintomas de ansiedade durante o período do estudo.

O consumo médio de frutas variou de 2 a 2,5 porções por dia ao longo do período do estudo.

Por outro lado, o consumo elevado de bebidas açucaradas, incluindo refrigerantes, concentrados adoçados e bebidas esportivas, foi associado a um risco aumentado desses transtornos mentais.

A associação com bebidas açucaradas foi observada em adolescentes de ambos os sexos, mas foi mais forte nos meninos, particularmente em relação à ansiedade.

Lily Davidson, autora principal do estudo e pesquisadora de pós-doutorado no Centro Matilda de Pesquisa em Saúde Mental e Uso de Substâncias da Universidade de Sydney, a adolescência é um período importante para investigar a relação entre alimentação e saúde mental.

"O ensino médio é uma época em que os jovens começam a ganhar muito mais independência em relação ao que comem e bebem, ao mesmo tempo em que muitos problemas de saúde mental começam a surgir", diz, em comunicado.

"Não estamos dizendo que comer uma maçã previne a depressão, ou que tomar um refrigerante causa ansiedade — a saúde mental é muito mais complexa do que isso. Mas a alimentação é um aspecto da vida de um jovem que pode ser potencialmente alterado, o que torna essas descobertas importantes do ponto de vista da prevenção."

Acompanhamento da saúde mental

Grande parte das pesquisas anteriores que relacionavam a ingestão alimentar de adolescentes e a saúde mental se baseavam em um único momento, dificultando a determinação da ordem de ocorrência.

Utilizando dados do estudo Health4Life do Matilda Centre, os pesquisadores acompanharam adolescentes por três anos e excluíram aqueles que já apresentavam os critérios relevantes para depressão ou ansiedade no início do estudo.

"Uma das grandes questões em nossa área é se a má nutrição precede os problemas de saúde mental, ou se os jovens que sofrem de problemas de saúde mental simplesmente se alimentam de maneira diferente", pontua Davidson.

"Ao começar com adolescentes que ainda não apresentavam sintomas elevados e acompanhá-los durante o ensino médio, poderíamos analisar se a ingestão alimentar deles estava associada ao surgimento posterior desses sintomas."

Os participantes relataram sua ingestão diária habitual de frutas e vegetais, bem como o consumo de bebidas açucaradas. Os pesquisadores também levaram em consideração fatores como atividade física, idade, sexo e nível socioeconômico.

As conclusões surgem em meio a crescentes esforços para entender o que pode ser feito antes que os jovens desenvolvam problemas significativos de saúde mental, em vez de intervir apenas quando os sintomas aparecem.

"É fácil pensar em alimentação e nutrição apenas como algo relacionado à saúde física, mas nossas descobertas reforçam a ideia de que o que os jovens comem também pode ser importante para a saúde mental deles", pontua a pesquisadora.

"Precisamos entender o que torna as escolhas saudáveis fáceis ou difíceis para os adolescentes e fazer da alimentação saudável uma prioridade na prevenção de problemas de saúde mental nessa faixa etária."

A professora associada Katrina Champion, autora principal do estudo e pesquisadora do programa Sydney Horizon no Matilda Centre e no Brain and Mind Centre, afirma que criar ambientes que tornem os alimentos nutritivos mais acessíveis e baratos para as famílias e reduzir a exposição dos jovens a bebidas açucaradas muda o foco da conversa, deixando de ser apenas dizer a um adolescente para se alimentar melhor e passando a abordar os ambientes que moldam suas escolhas.

"Escolas, famílias e governos têm um papel a desempenhar no apoio a comportamentos saudáveis e a uma melhor saúde mental dos jovens", conclui.

Veja também