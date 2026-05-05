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Brasil Adolescente abre fogo em colégio no Acre e deixa dois mortos O incidente aconteceu na capital da cidade, em Rio Branco, capital do Acre

Um adolescente de 13 anos abriu fogo contra funcionários e estudantes do Colégio Instituto São José, em Rio Branco, no Acre. O ataque ocasionou a morte de duas trabalhadoras da instituição de ensino.

Segundo o governo do Acre, quatro pessoas foram atingidas por disparos de arma de fogo. Duas, um estudante e uma funcionária, foram encaminhadas ao Pronto-Socorro.

O adolescente assumiu a autoria dos disparos e já se encontra sob a custódia do Estado, juntamente com a arma. Seu responsável legal, também proprietário da arma de fogo, está detido.

A Polícia Civil do Acre instaurou procedimento investigativo para identificar a motivação, a dinâmica da ocorrência e eventuais responsabilidades do caso.

A gestão estadual do Acre informou que todas as medidas cabíveis estão sendo adotadas, inclusive com o acompanhamento das vítimas, que receberam atendimento imediato e seguem assistidas pelas equipes da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

Além disso, as aulas em todas as escolas da rede estadual de ensino estão suspensas por três dias. Essa ação faz parte do protocolo de segurança escolar da Secretaria de Educação e Cultura do Acre.

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