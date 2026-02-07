A- A+

LUTO Adolescente agredido pelo piloto Pedro Turra morre em hospital após 16 dias internado Rodrigo Castanheira, de 16 anos, foi agredido pelo piloto em uma discussão por causa de um chiclete

Morreu neste sábado (7) o adolescente Rodrigo Castanheira, de 16 anos. Ele ficou mais de duas semanas internado em um hospital de Brasília depois de ser agredido pelo piloto Pedro Turra, de 19 anos, na saída de uma festa.

A morte foi confirmada pelo advogado da família, Albert Halex, segundo o g1 Distrito Federal.



A vice-governadora do Distrito Federal (DF), Celina Leão, lamentou a partida precoce do jovem.

“A partida precoce de um jovem fere não apenas quem o amava, mas toda a sociedade”, comentou em uma rede social.

Investigação da polícia mostra que Pedro Turra teria se irritado com um comentário feito por Rodrigo sobre um chiclete que o piloto havia jogado em um colega. Já o advogado do adolescente afirma, em entrevistas à imprensa, que a briga teria sido motivada por ciúmes envolvendo uma ex-namorada do amigo do agressor.



Após a discussão, Turra desceu do carro em que estava e agrediu Rodrigo. Na confusão, Rodrigo bateu a cabeça na porta de um carro e sofreu traumatismo craniano, além de uma parada cardiorrespiratória de 12 minutos. Rodrigo Castanheira ficou em coma induzido e estado grave até morrer neste sábado, após passar 16 dias internado.

Pedro Turra foi preso um dia após a agressão, pagou fiança de R$ 24,3 mil e foi liberado. No entanto, após suspeita de tentativa de interferência nas investigações, e da apresentação, pela polícia, de provas que o ligam a outros casos de agressão, o piloto foi preso outra vez e agora aguarda o trâmite do processo no Complexo da Papuda, em Brasília. A acusação de lesão corporal gravíssima poderá pas

