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TENTATIVA DE FEMINICÍDIO

Adolescente atira no rosto de "ficante" de 16 anos e é apreendido; vítima perde visão de olho

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), a vítima vai perder a visão de um dos olhos e precisou colocar uma placa de metal na mandíbula por conta dos ferimentos

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Jovem foi apreendido pela Polícia Civil de PernambucoJovem foi apreendido pela Polícia Civil de Pernambuco - Foto: PCPE/Divulgação

Um adolescente de 15 anos foi apreendido após atirar no rosto da "ficante", uma jovem de 16 anos, no bairro de Jardim Muribeca, Jaboatão dos Guararapes. O menor responde por ato infracional equiparado a tentativa de feminicídio.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), a vítima vai perder a visão de um dos olhos e precisou colocar uma placa de metal na mandíbula por conta dos ferimentos.

O crime aconteceu no dia 6 de fevereiro e veio à tona apenas nessa segunda-feira (30), em coletiva de imprensa da corporação. O jovem foi apreendido na sexta-feira (27), e, segundo a delegada Gabriela Susin, Adjunta 11ª DPH Jaboatão, não só negou o crime, como foi "debochado" e "frio" durante o interrogatório.

"Ele demonstrou muita frieza quando foi ouvido na delegacia durante seu interrogatório, não demonstrando nenhum tipo de arrependimento quanto ao fato, o tiro que ele desferiu no rosto da adolescente", começou.

"Ele apresentou certo deboche quando questionado se teria sido ele o autor desse disparo, afirmando apenas que outra pessoa teria entrado, ele não sabe dizer quem, e teria feito esse disparo", completou.

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Apesar de negar o crime, a delegada explicou que a polícia tem certeza de que ele foi o autor do disparo. Dentro da casa em que estavam os dois adolescentes, havia mais três pessoas, que confirmaram que encontraram o agressor com a arma utilizada no crime. "E não teria como, pelas investigações, ter sido outra pessoa que não ele", afirmou.

Após o disparo, o menor fugiu para a casa do pai. A polícia ainda apura se o responsável tinha conhecimento do crime. 

"Segundo ele [autor do crime], ele fugiu para a casa do pai. Não sabemos se o pai tinha conhecimento no momento que ele chegou lá. As investigações não foram ainda muito a fundo nesse sentido em relação ao pai, mas a princípio ninguém escondeu o adolescente sabendo do crime", explicou a delegada.

Ainda segundo a polícia, os dois não namoravam, mas costumavam "ficar". Eles já tinham, inclusive, terminado e retomaram o contato recentemente.

Vitor Dutra/Ascom PCPEDetalhes foram apresentados em coletiva da polícia. - Foto: Vitor Dutra/Ascom PCPE

Como está a vítima
De acordo com a delegada, a vítima ainda não pôde prestar depoimento à polícia porque segue em recuperação. Ela já teve alta e encontra-se em casa.

"Uma das sequelas que ela vai ficar é a perda da visão de um olho, e ela também teve que colocar platina na mandíbula decorrente desse tiro na face", completou.

Adolescente à disposição da Justiça
Após a apreensão, o adolescente foi encaminhado ao Centro de Internação Provisória (Cenip), no bairro do Prado, Zona Oeste do Recife, e já está à disposição da Justiça. 

Segundo a Polícia Civil, ele também já respondeu por ato infracional análogo a um roubo praticado anteriormente.

 

Onde buscar ajuda em casos de violência?
A Lei Maria da Penha estabelece que todo o caso de violência doméstica e intrafamiliar é crime, deve ser apurado por meio de inquérito policial e ser remetido ao Ministério Público.

A violência contra a mulher pode ser manifestada das formas: física, psicológica, sexual, patrimonial e moral.

Em todos os casos, lembre-se que você não está sozinha e pode fazer a denúncia de diversas formas. 

Veja como e onde receber acolhimento em caso de violência doméstica em Pernambuco
Ligue de forma gratuita para o 190: Polícia Militar de Pernambuco (PMPE). O serviço é disponível 24h por dia, todos os dias. 

Ligue de forma gratuita para o 180: Central de Atendimento à Mulher. O serviço do Governo Federal fica disponível 24h por dia, todos os dias, e recebe ligações de todos os lugares do Brasil. Ele registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes.

Ligue de forma gratuita para o 0800.281.81.87: Ouvidoria da Mulher de PE. O serviço funciona até às 20h, depois desse horário é recomendado ligar para o 190.

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) dispõe de 15 Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAM). Algumas delas funcionam 24h por dia. Confira as unidades:

Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAM)

- Recife (1ª Delegacia de Polícia da Mulher) PLANTÃO 24H
Endereço: Rua do Pombal, s/n, Praça do Campo, Santo Amaro.
Telefone: (81) 3184.3356 / 3184.3352

- Jaboatão dos Guararapes (2ª Delegacia de Polícia da Mulher) PLANTÃO 24H
Endereço: Rua Estrada da Batalha, s/n, Prazeres - 6º Batalhão.
Telefone: (81) 3184.3444 / 3184.7198.

- Petrolina (3ª Delegacia de Polícia da Mulher) PLANTÃO 24H
Endereço: Avenida das Nações, nº 220, Centro.
Telefone: (87) 3866.6625

- Caruaru (4ª Delegacia Especializada da Mulher) PLANTÃO 24H
Endereço: Rua Dalton Santos, nº 115, São Francisco.
Telefone: (81) 3719.9107 / 3719.9106

- Paulista (5ª Delegacia de Polícia da Mulher) PLANTÃO 24H
Endereço: Praça Frederico Lundgren, s/n, Centro
Telefone: (81) 3184.7075 / 3184.7077

- Cabo de Santo Agostinho (14ª Delegacia de Polícia da Mulher) PLANTÃO 24H
Endereço: Av. Conde da Boa Vista (antiga BR 101), S/N, Pontezinha.
Telefone: (81) 3184.3414 / 3184.3413

- Olinda (15ª Delegacia Especializada da Mulher) PLANTÃO 24H
Endereço: Avenida Governador Carlos de Lima Cavalcanti, 2405 - Casa Caiada.
Telefone: (81) 98663.6677

- Surubim (7ª Delegacia de Polícia da Mulher)
Endereço: Rua Santos Dumont, nº 85, Oscar Loureiro.
Telefone: (81) 3624.1983 / 3624.1984

- Goiana (8ª Delegacia de Polícia da Mulher)
Endereço: Rua 65, Loteamento Carvalho Feitosa, s/n, Centro.
Telefone: (81) 3626.8510

- Garanhuns (9ª Delegacia de Polícia da Mulher)
Endereço: Avenida Frei Caneca, nº 460, Centro.
Telefone: (87) 3761.8510/ (87) 3761.8507

- Vitória de Santo Antão (10ª Delegacia de Polícia da Mulher)
Endereço: Av. Henrique de Holanda, nº 1333, Redenção.
Telefone: (81) 3526.8789 / 3526.8928

- Salgueiro (11ª Delegacia Especializada da Mulher)
Endereço: Rua Antônio Figueiredo Sampaio, 93, no bairro Nossa Senhora das Graças.

- Afogados da Ingazeira (13ª Delegacia de Polícia da Mulher)
Endereço: R. Valdevino J. Praxedes, s/n, bairro Manoela Valadares
Telefone: (87) 3838.8713 / (87) 3838.8782

- Palmares (16ª Delegacia Especializada da Mulher)
Endereço: R. Cap. Pedro Ivo, 590 - Centro, Palmares

- Arcoverde (17ª Delegacia Especializada da Mulher)
Endereço: Rua Augusto Cavalcanti, 276 Centro da Cidade
Telefone: (87) 98877-2210

Serviços no Recife
A Prefeitura do Recife disponibiliza alguns serviços voltados para as mulheres vítimas de violência doméstica.

Centro de Referência Clarice Lispector
O local funciona 24h, todos os dias da semana, e conta com espaço para o abrigamento emergencial de usuárias em atendimento, acompanhadas ou não de filhos.
Endereço: Rua Doutor Silva Ferreira, 122, em Santo Amaro.

Serviço Especializado e Regionalizado - SER Clarice Lispector
O local acolhe mulheres em situação de violência, por meio de uma equipe multidisciplinar formada por duas assistentes sociais, duas advogadas, duas psicólogas e duas educadoras.
Endereço: Avenida Recife, nº 700, Areias.
Atendimento: 7h às 19h, de segunda a domingo 

Salas da Mulher
As Salas da Mulher de cada Compaz são responsáveis pelo primeiro acolhimento das cidadãs.

Unidades do Compaz: Eduardo Campos (Alto Santa Terezinha), Ariano Suassuna (Cordeiro), Miguel Arraes (Praça Caxangá), Dom Hélder Câmara (Coque) e o recém-inaugurado Paulo Freire (Ibura). 

Plantão WhatsApp (24 horas) para casos de violência doméstica: (81) 99488.6138.

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