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TENTATIVA DE FEMINICÍDIO Adolescente atira no rosto de "ficante" de 16 anos e é apreendido; vítima perde visão de olho De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), a vítima vai perder a visão de um dos olhos e precisou colocar uma placa de metal na mandíbula por conta dos ferimentos

Um adolescente de 15 anos foi apreendido após atirar no rosto da "ficante", uma jovem de 16 anos, no bairro de Jardim Muribeca, Jaboatão dos Guararapes. O menor responde por ato infracional equiparado a tentativa de feminicídio.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), a vítima vai perder a visão de um dos olhos e precisou colocar uma placa de metal na mandíbula por conta dos ferimentos.

O crime aconteceu no dia 6 de fevereiro e veio à tona apenas nessa segunda-feira (30), em coletiva de imprensa da corporação. O jovem foi apreendido na sexta-feira (27), e, segundo a delegada Gabriela Susin, Adjunta 11ª DPH Jaboatão, não só negou o crime, como foi "debochado" e "frio" durante o interrogatório.

"Ele demonstrou muita frieza quando foi ouvido na delegacia durante seu interrogatório, não demonstrando nenhum tipo de arrependimento quanto ao fato, o tiro que ele desferiu no rosto da adolescente", começou. "Ele apresentou certo deboche quando questionado se teria sido ele o autor desse disparo, afirmando apenas que outra pessoa teria entrado, ele não sabe dizer quem, e teria feito esse disparo", completou.

Apesar de negar o crime, a delegada explicou que a polícia tem certeza de que ele foi o autor do disparo. Dentro da casa em que estavam os dois adolescentes, havia mais três pessoas, que confirmaram que encontraram o agressor com a arma utilizada no crime. "E não teria como, pelas investigações, ter sido outra pessoa que não ele", afirmou.

Após o disparo, o menor fugiu para a casa do pai. A polícia ainda apura se o responsável tinha conhecimento do crime.

"Segundo ele [autor do crime], ele fugiu para a casa do pai. Não sabemos se o pai tinha conhecimento no momento que ele chegou lá. As investigações não foram ainda muito a fundo nesse sentido em relação ao pai, mas a princípio ninguém escondeu o adolescente sabendo do crime", explicou a delegada.

Ainda segundo a polícia, os dois não namoravam, mas costumavam "ficar". Eles já tinham, inclusive, terminado e retomaram o contato recentemente.

Detalhes foram apresentados em coletiva da polícia. - Foto: Vitor Dutra/Ascom PCPE

Como está a vítima

De acordo com a delegada, a vítima ainda não pôde prestar depoimento à polícia porque segue em recuperação. Ela já teve alta e encontra-se em casa.

"Uma das sequelas que ela vai ficar é a perda da visão de um olho, e ela também teve que colocar platina na mandíbula decorrente desse tiro na face", completou.

Adolescente à disposição da Justiça

Após a apreensão, o adolescente foi encaminhado ao Centro de Internação Provisória (Cenip), no bairro do Prado, Zona Oeste do Recife, e já está à disposição da Justiça.

Segundo a Polícia Civil, ele também já respondeu por ato infracional análogo a um roubo praticado anteriormente.





Onde buscar ajuda em casos de violência?

A Lei Maria da Penha estabelece que todo o caso de violência doméstica e intrafamiliar é crime, deve ser apurado por meio de inquérito policial e ser remetido ao Ministério Público.

A violência contra a mulher pode ser manifestada das formas: física, psicológica, sexual, patrimonial e moral.

Em todos os casos, lembre-se que você não está sozinha e pode fazer a denúncia de diversas formas.



Veja como e onde receber acolhimento em caso de violência doméstica em Pernambuco

Ligue de forma gratuita para o 190: Polícia Militar de Pernambuco (PMPE). O serviço é disponível 24h por dia, todos os dias.

Ligue de forma gratuita para o 180: Central de Atendimento à Mulher. O serviço do Governo Federal fica disponível 24h por dia, todos os dias, e recebe ligações de todos os lugares do Brasil. Ele registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes.

Ligue de forma gratuita para o 0800.281.81.87: Ouvidoria da Mulher de PE. O serviço funciona até às 20h, depois desse horário é recomendado ligar para o 190.

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) dispõe de 15 Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAM). Algumas delas funcionam 24h por dia. Confira as unidades:



Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAM)



- Recife (1ª Delegacia de Polícia da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Rua do Pombal, s/n, Praça do Campo, Santo Amaro.

Telefone: (81) 3184.3356 / 3184.3352

- Jaboatão dos Guararapes (2ª Delegacia de Polícia da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Rua Estrada da Batalha, s/n, Prazeres - 6º Batalhão.

Telefone: (81) 3184.3444 / 3184.7198.

- Petrolina (3ª Delegacia de Polícia da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Avenida das Nações, nº 220, Centro.

Telefone: (87) 3866.6625

- Caruaru (4ª Delegacia Especializada da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Rua Dalton Santos, nº 115, São Francisco.

Telefone: (81) 3719.9107 / 3719.9106



- Paulista (5ª Delegacia de Polícia da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Praça Frederico Lundgren, s/n, Centro

Telefone: (81) 3184.7075 / 3184.7077

- Cabo de Santo Agostinho (14ª Delegacia de Polícia da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Av. Conde da Boa Vista (antiga BR 101), S/N, Pontezinha.

Telefone: (81) 3184.3414 / 3184.3413

- Olinda (15ª Delegacia Especializada da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Avenida Governador Carlos de Lima Cavalcanti, 2405 - Casa Caiada.

Telefone: (81) 98663.6677

- Surubim (7ª Delegacia de Polícia da Mulher)

Endereço: Rua Santos Dumont, nº 85, Oscar Loureiro.

Telefone: (81) 3624.1983 / 3624.1984

- Goiana (8ª Delegacia de Polícia da Mulher)

Endereço: Rua 65, Loteamento Carvalho Feitosa, s/n, Centro.

Telefone: (81) 3626.8510

- Garanhuns (9ª Delegacia de Polícia da Mulher)

Endereço: Avenida Frei Caneca, nº 460, Centro.

Telefone: (87) 3761.8510/ (87) 3761.8507

- Vitória de Santo Antão (10ª Delegacia de Polícia da Mulher)

Endereço: Av. Henrique de Holanda, nº 1333, Redenção.

Telefone: (81) 3526.8789 / 3526.8928

- Salgueiro (11ª Delegacia Especializada da Mulher)

Endereço: Rua Antônio Figueiredo Sampaio, 93, no bairro Nossa Senhora das Graças.

- Afogados da Ingazeira (13ª Delegacia de Polícia da Mulher)

Endereço: R. Valdevino J. Praxedes, s/n, bairro Manoela Valadares

Telefone: (87) 3838.8713 / (87) 3838.8782

- Palmares (16ª Delegacia Especializada da Mulher)

Endereço: R. Cap. Pedro Ivo, 590 - Centro, Palmares

- Arcoverde (17ª Delegacia Especializada da Mulher)

Endereço: Rua Augusto Cavalcanti, 276 Centro da Cidade

Telefone: (87) 98877-2210

Serviços no Recife

A Prefeitura do Recife disponibiliza alguns serviços voltados para as mulheres vítimas de violência doméstica.

Centro de Referência Clarice Lispector

O local funciona 24h, todos os dias da semana, e conta com espaço para o abrigamento emergencial de usuárias em atendimento, acompanhadas ou não de filhos.

Endereço: Rua Doutor Silva Ferreira, 122, em Santo Amaro.

Serviço Especializado e Regionalizado - SER Clarice Lispector

O local acolhe mulheres em situação de violência, por meio de uma equipe multidisciplinar formada por duas assistentes sociais, duas advogadas, duas psicólogas e duas educadoras.

Endereço: Avenida Recife, nº 700, Areias.

Atendimento: 7h às 19h, de segunda a domingo

Salas da Mulher

As Salas da Mulher de cada Compaz são responsáveis pelo primeiro acolhimento das cidadãs.

Unidades do Compaz: Eduardo Campos (Alto Santa Terezinha), Ariano Suassuna (Cordeiro), Miguel Arraes (Praça Caxangá), Dom Hélder Câmara (Coque) e o recém-inaugurado Paulo Freire (Ibura).

Plantão WhatsApp (24 horas) para casos de violência doméstica: (81) 99488.6138.

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