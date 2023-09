Adolescente baleado durante ação policial em Camaragibe recebe alta

A- A+

Após cinco dias de internação, o adolescente de 14 anos que foi baleado durante a ação policial realizada em Camaragibe e que resultou em oito mortes recebeu alta do Hospital da Restauração, localizado no bairro Derby, área central do Recife, nesta terça-feira (19).

A informação foi divulgada pelos advogados da vítima, Aline Maciel e Jean William, que durante a tarde desta terça realizaram uma série de visitas a autoridades do Estado para debater o caso.

O menino foi um dos dois feridos durante a perseguição a Alex Silva, conhecido como Alex Samurai. O garoto foi atingido por um tiro na cabeça que, segundo a defesa da família, teria sido disparado por policiais militares quando ele já estava caído no chão. O caso ocorreu no bairro de Tabatinga, no município de Camaragibe.

O adolescente sofreu com afundamento do crânio. Além dele, uma mulher grávida de 7 meses também foi baleada. Ela teria sido utilizada como escudo por Alex Samurai durante a perseguição policial. A mulher, que estava com um bebê no colo, foi baleada na cabeça e continua internada no Hospital da Restauração. O quadro de saúde dela e do bebê são considerados estáveis.

Veja também

Cuba Cuba pede um 'novo contrato global' na ONU