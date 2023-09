Caso Camaragibe: em depoimento ao GOE, adolescente diz que foi baleado na cabeça por PM

A- A+

O adolescente de 14 anos que foi baleado durante ação policial no bairro de Tabatinga, em Camaragibe, na semana passada, prestou depoimento na sede Grupo de Operações Especiais, no bairro do Cordeiro, Zona Oeste do Recife, nesta quinta-feira (21). Ele chegou ao local numa viatura da polícia, junto com a advogada e o avô.

Segundo a vítima, os familiares estavam na laje da casa porque a avó dele vende lanches, mas eles não possuem qualquer intimidade com Alex Silva, que foi alvo da polícia durante o ocorrido.

"Ele é caminhoneiro, aí quando ele chegava de viagem, passava lá na rua, falava, mas a gente não tinha muita intimidade de um ficar na casa do outro não", disse ele.

O adolescente relatou que ouviu barulhos de tiros quando os agentes chegaram ao local e que os sons pareciam ter vindo de uma mata próximo à residência da família, porém, ele confessa não ter certeza se os disparos, de fato, foram feitos lá.

A advogada da família, Aline Maciel, disse à reportagem que o adolescente teria afirmado que, durante a troca de tiros entre a polícia e Alex Silva, ele estava tomando banho. Posteriormente, quando saiu, viu a prima Ana Letícia, grávida de sete meses, e dois policiais caídos no chão.

"Foi quando ele correu para ajudar o tio a subir com a Ana Letícia. Ela estava com um bebê, que é primo dela. Letícia caiu por cima dele [do bebê]. Quando ele [o adolescente] subiu e ajudou a avó, que pegou esse menino para trocar a fralda, desceu, e a primeira viatura tinha pedido reforço. Então chegaram muitos policiais e desses policiais que chegaram, alguém gritou pedindo para ele parar. Queriam saber do Alex, mas ele disse que não sabia, e aí deram uma bofetada nele, que caiu. Quando ele foi levantar, o policial atirou na cabeça dele. Graças a Deus, a bala desviou. Foi um raspão que deu afundamento de crânio nele", alegou Aline Maciel.

Ainda segundo a advogada, ainda durante a ação, um dos policiais não concordou com o que estava acontecendo e outro agente teria agredido e atirado na cabeça da vítima, que prestou depoimento desta quinta.

"Quando o irmão dele, que é menor também, o viu ensanguentado, se ajoelhou para pegar e socorrê-lo. Esse policial que atirou na cabeça do [adolescente] que está prestando depoimento hoje, efetuou mais dois disparos. Um dos policiais, que eles não conseguem nem identificar, disse que não concordava com aquilo, que eles eram inocentes, e olhou para o menor e disse 'Vamos socorrer seu irmão'. E aí botaram na viatura e levaram para socorrer", complementou.

Segundo informações repassadas pelo marido de Ana Letícia, ela foi transferida para o Imip, que fica no bairro dos Coelhos, Centro do Recife. A grávida foi atingida na cabeça após ser utilizada como escudo humano por Alex e perdeu a visão do olho esquerdo.



Sobre os relatos de agressão ao adolescente por parte da polícia, a Secretaria de Defesa Social diz, por meio de nota, que as afirmações estão sendo investigadas pelo Grupo de Operações Especiais (GOE) e, ao final, o delegado responsável irá se pronunciar.

