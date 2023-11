Adolescente confessa ter matado homem em quadra no Recife e é apreendido; dois são presos

A- A+

Um homem de 35 anos foi morto a tiros, na quadra de uma academia próxima ao Compaz do Alto Santa Terezinha, na Zona Norte do Recife, na tarde de segunda-feira (13). De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco, dois homens suspeitos do crime foram presos no Alto do Sol Nascente, em Olinda, Região Metropolitana do Recife, e um adolescente foi apreendido.

O adolescente, cuja idade não foi informada pela corporação, confessou aos policiais ter matado o homem. Ele teria assassinado a vítima por que estaria "sendo ameaçado".

A PM afirmou que, após receberem informações sobre a localização dos suspeitos, policiais foram à comunidade em Olinda e abordaram dois indivíduos, sendo um deles, o adolescente.

"No ato da abordagem, o de menor idade informou ao efetivo que seria o autor do homicídio ocorrido mais cedo e que o segundo envolvido o teria ajudado com o planejamento e a fuga em uma suposta motocicleta roubada", disse a corporação, nesta terça-feira (14), por meio de nota.

A vítima estava conversando com outras pessoas no local, próximo a um aparelho de ginástica, quando foi alvejado pelo adolescente. Imagens de câmeras de segurança no local mostram o momento do homicídio. O menor se aproximou do homem, efetuou os disparos e fugiu logo em seguida.

O adolescente foi questionado pelos policiais sobre a arma usada no crime. Ele teria dito, segundo a PM, que pegou um revólver calibre 38 emprestado com uma terceira pessoa, egresso do sistema prisional, e que estaria "sendo ameaçado pela vítima".

"Logo após o cometimento do crime, [o adolescente] teria devolvido a arma ao suspeito, o qual estaria guardando-a no Alto Santa Terezinha, sendo a arma localizada e apreendida", completou a polícia, acrescentado que o revólver estava com cinco munições deflagradas.

Após o recolhimento da arma de fogo, os três foram encaminhados à Delegacia de Polícia da Criança e do Adolescente (DPCA) para serem adotadas as providências legais. A vítima chegou a ser socorrida para uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A Polícia Civil vai investigar o caso para determinar a motivação do crime. "As investigações foram iniciadas e continuam até o total esclarecimento do ocorrido", explicou a corporação.

O corpo do homem foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) do bairro de Santo Amaro, na área central da capital pernambucana.

Prefeitura lamenta

Por meio de nota, a Prefeitura do Recife lamentou o crime e disse esperar "que o Governo do Estado e suas autoridades policiais possam esclarecer o caso, a quem cabe a gestão da segurança pública conforme previsto nas Constituições Federal e Estadual".

