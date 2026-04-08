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Jataúba Adolescente de 12 anos e padrasto são mortos a tiros; PM encontra armas, munições e drogas em imóvel Garota chegou a ser socorrida com vida ao Hospital da Restauração, na área central do Recife, mas não resistiu e morreu

Uma adolescente de 12 anos e o padrasto dela, de 46, foram alvos de tiros em uma residência na cidade de Jataúba, no Agreste de Pernambuco.



O caso aconteceu na noite dessa terça-feira (7), na Rua José Cupertino de Melo.

O homem morreu no local, já a adolescente chegou a ser socorrida com vida ao Hospital da Restauração, na área central do Recife, mas não resistiu e morreu.

Informações iniciais apontam que suspeitos teriam entrado na casa para matar o padrasto, mas os tiros também atingiram a garota.

Policiais militares do 24º BPM vistoriaram dois imóveis vinculados ao homem morto após suspeita de armazenamento de materiais ilícitos.

Foram encontrados e apreendidos uma pistola Taurus cal. 7,65 mm, uma espingarda cal. 28, cinco munições cal. 7,65 mm, 23 munições cal. 28, 830g de maconha, 341g de cocaína e 12g de crack, três balanças de precisão, uma prensa, dois rádios comunicadores e insumos para recarga de munições (pólvora e chumbo).

Armas e drogas foram encontrados nos imóveis | Foto: PMPE/Divulgação

A Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso foi registrado por meio da 17ª Delegacia Seccional de Santa Cruz do Capibaribe.

Inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime e identificar a autoria delitiva.

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