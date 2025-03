A- A+

INVESTIGAÇÃO Adolescente de 12 anos é sequestrada no Sertão de Pernambuco; polícia intensifica buscas Ingrid Vitória estava voltando para casa acompanhada do irmão e da mãe quando foi sequestrada

Registrado na manhã da terça-feira (25), o sequestro de uma adolescente de 12 anos identificada como Ingrid Vitória está sendo investigado pela Polícia Militar de Pernambuco.

As informações iniciais são de que Ingrid Vitória estava voltando para casa acompanhada do irmão, uma criança de quatro anos, e da mãe quando foi sequestrada.

O crime aconteceu enquanto a família pegava carona com um conhecido. No entanto, em determinado momento da viagem, o homem teria agredido e amarrado a mãe da adolescente e aproveitado o momento para levar a adolescente.

De acordo com a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE), equipes especializadas estão atuando nas buscas que acontecem na zona rural de Santa Maria da Boa Vista, no Sertão de Pernambuco, local do crime.

A força-tarefa montada conta com a participação de equipes da 7ª CIPM (sediada Santa Maria da Boa Vista), da 2ª CIPM (em Cabrobó), integrantes do Núcleo de Inteligência (NI), da Malhas da Lei e voluntários da região.

Além dos grupos, o trabalho também envolve bombeiros militares com cães farejadores.

O homem suspeito de ter praticado o crime também está sendo procurado.



Para reforçar o trabalho na região, a SDS deslocou equipes do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (BEPI) até o município.

A procura conta ainda com um drone equipado com uma câmera térmica, que permite detectar calor e identificar objetos e pessoas.

Além do efetivo em terra, o Grupamento Tático Aéreo (GTA) utiliza um helicóptero para atuar na operação.

Confira imagens das equipes envolvidas na busca pela adolescente:

Equipes especializadas atuam na procura pela adolescente | Foto: SDS/Divulgação

Enquanto a busca pela adolescente ocorre, o caso segue sendo investigado pela Polícia Civil de Pernambuco, por meio da Delegacia de Santa Maria da Boa Vista.

Polícia disponibiliza telefones para quem souber ajudar

De acordo com a SDS, quem souber alguma informação que auxilie na localização da adolescente pode entrar em contato com a Central de Operações da 7ª CIPM de forma anônima.

A ligação deve ser realizada para um dos seguintes números:

(87) 988772148;

(87) 988772117;

(87) 988772249;

0800 081 5001.

O órgão de segurança reforça que a colaboração de todos é fundamental neste momento.

