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RECIFE Adolescente de 12 anos morre após se afogar na praia de Boa Viagem; duas crianças são socorridas Segundo o Serviço de Atendimento Móvel Urbano (Samu), a adolescente não resistiu e morreu ainda durante o atendimento

Uma adolescente de 12 anos morreu após se afogar na praia de Boa Viagem, Zona Sul do Recife, na noite dessa quinta-feira (26). Outras duas meninas, de 7 e 9 anos, também precisaram ser socorridas por conta do afogamento.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), o caso aconteceu por volta das 20h. Os agentes foram acionados porque as duas crianças e a adolescente estavam em "situação de risco no mar".

Segundo os bombeiros, as duas meninas "foram retiradas da água antes da chegada das equipes de resgate por populares".

"Ao chegar ao local, as equipes do CBMPE iniciaram imediatamente as buscas, localizando a terceira vítima. Após ser retirada da água, a vítima recebeu atendimento pré-hospitalar ainda na faixa de areia, com atuação integrada das equipes de salvamento aquático e do SAMU", completou.

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel Urbano (Samu), a adolescente não resistiu e morreu ainda durante o atendimento.

As duas crianças foram socorridas para o Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, Centro do Recife. Não há detalhes sobre seu estado de saúde. A reportagem tenta a confirmação junto à unidade.

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