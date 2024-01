Adolescente de 12 anos morre atropelado ao atravessar BR-316, em Ouricuri, de bicicleta

A- A+

Um adolescente de 12 anos morreu atropelado no momento em que atravessava, de bicicleta, a BR-316, em Ouricuri, no Sertão de Pernambuco.

O acidente aconteceu por volta das 14h40 desse domingo (28), no km 64 da rodovia, próximo ao distrito de Santa Rita.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima, que não teve o nome divulgado, estava atravessando a pista em uma bicicleta quando foi atingida por um carro que trafegava na via.

Bicicleta da vítima ficou destruída. Foto: Divulgação/PRF

O adolescente não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Ainda segundo a PRF, o motorista do veículo não ficou ferido e permaneceu no local do acidente. Ele fez o teste do bafômetro, e o resultado foi normal.



Também estiveram na área o Instituto de Criminalística (IC) e a Polícia Civil, que vai investigar o ocorrido.

