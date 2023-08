Adolescente de 12 anos morre vítima de choque elétrico ao tentar pegar pipa em Santo Aleixo

A- A+

Um adolescente de 12 anos morreu vítima de choque elétrico enquanto tentava pegar uma pipa, no bairro de Santo Aleixo, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife.



O acidente aconteceu nessa quarta-feira (16). O menino tocou em um fio de energia elétrica no momento em que tentava pegar o objeto.



Parentes chegaram a socorrer a vítima, que foi levada para Unidade de Pronto Atendimento (UPA), do bairro de Engenho Velho, com quadro de parada cardiorrespiratória.





O adolescente não resistiu e o morreu no local. O corpo dele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), na área central do Recife.



O caso foi registrado como "morte a esclarecer", na 19ª Delegacia de Prazeres. A PCPE instaurou um inquérito para apurar o caso.

