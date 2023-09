A- A+

BELO JARDIM Adolescente de 13 anos é morto no Agreste; corpo foi encontrado apenas com camiseta Caso foi registrado pela 15ª Delegacia Seccional de Belo Jardim como homicídio consumado

Um adolescente de 13 anos foi encontrado morto, no domingo (17), em Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, o corpo do jovem foi achado quase totalmente despido e com apenas com uma camiseta.

O caso foi registrado pela 15ª Delegacia Seccional de Belo Jardim como homicídio consumado. O corpo também tinha ferimentos na cabeça provocados por arma branca.

"Após a realização da perícia, o corpo da vítima foi encaminhado para o IML de Caruaru [no Agreste] e um inquérito policial foi instaurado", disse a polícia.

Os primeiros relatos são de que o adolescente estava desaparecido desde a manhã do sábado (16), e teria saído da casa do pai para encontrar a mãe.

Outras informações poderão ser repassadas em momento oportuno, de acordo com a Polícia Civil. Os laudos deverão indicar a dinâmica da morte. A polícia também apura a motivação do crime.

