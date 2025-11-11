A- A+

RMR Adolescente de 13 anos morre após cair da Torre da Manchete, em Olinda A ocorrência foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros

Um adolescente de 13 anos morreu, no fim da tarde desta terça-feira (11), após cair da Torre da Manchete, em Ouro Preto, Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

A Torre da Manchete é o local onde funcionava a Rede Manchete, que teve atividades encerradas em 1999.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), foram enviadas uma equipe de resgate do CBMPE e uma do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao local.

