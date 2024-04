A- A+

Região Metropolitana do Recife Adolescente de 13 anos morre após ser atropelado por ônibus em São Lourenço da Mata Acidente aconteceu na avenida Doutor Belmino Correia, no bairro de Tiúma

Um adolescente de 13 anos morreu após ser atropelado por um ônibus em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife. O acidente aconteceu por volta das 15h dessa terça-feira (23), na avenida Doutor Belmino Correia, no bairro de Tiúma.

De acordo com a Polícia Militar, após o ocorrido, o motorista do coletivo acionou a corporação e o serviço de socorro. "Com medo de ser agredido pela população, [o condutor] se dirigiu à UPA para receber atendimento médico e de lá foi encaminhado para a delegacia da cidade", disse a PMPE.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informou que foi acionado para o local, mas a vítima, identificada como Alisson Miguel, já estava morta.

Por meio de nota, a empresa Mobibrasil, responsável pelo ônibus envolvido no caso, lamentou o caso e afirmou, a partir de informações colhidas no local, que o jovem correu em direção ao veículo em movimento e teria se chocado com a lateral traseira do coletivo.

"Uma equipe da empresa foi enviada ao local para oferecer o suporte necessário. A Mobibrasil se solidariza com os parentes e amigos da vítima e informa que já está em contato com a família para prestar o apoio devido", destacou a empresa.

A Mobibrasil disse, também, que está à disposição das autoridades competentes para prestar todos os esclarecimentos necessários e colaborar com a investigação sobre o caso.

A Polícia Civil registrou o ocorrido como acidente de trânsito com vítima fatal e disse que as investigações foram iniciadas e seguem até o esclarecimento do caso.

