POLÍCIA Adolescente de 14 anos é apreendido com submetralhadora e drogas na Zona Sul do Recife Jovem foi abordado por policiais da CIPMoto na comunidade do Bode

Um adolescente de 14 anos foi apreendido com uma submetralhadora artesanal calibre 9 mm com três munições, na noite dessa quarta-feira (4), na rua Boaventura Rodrigues, na comunidade do Bode, no Pina, Zona Sul do Recife.

Segundo a Polícia Militar de Pernambuco, o adolescente foi abordado por policiais da Companhia Independente de Policiamento com Motocicletas (CIPMoto) durante operação em apoio ao 19º Batalhão.

Além da submetralhadora, o adolescente de 14 anos estava com 55 ziplocks de maconha, 28 pedras de crack e uma balança de precisão.

"Diante dos fatos, ele foi apresentado à Polícia Civil, para adoção das medidas legais cabíveis", afirmou a Polícia Militar, por meio de nota, nesta quinta-feira (5).

Outro caso com adolescente

A Polícia Civil apresentou, na quarta-feira, detalhes da apreensão de um adolescente de 17 anos em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife (RMR), apontado como líder nacional de um grupo criminoso que atuava em vários estados, promovendo racismo, pornografia infantil e tentativas de homicídio.



A mando dele, explicou a polícia, a organização seduzia menores e os obrigava a enviar fotos e vídeos íntimos. Posteriormente, estas mesmas pessoas eram induzidas a participarem de lives na plataforma Discord.

Pelo menos 100 pessoas entraram simultaneamente nas transmissões. Lá, o grupo criminoso promovia a automutilação dos jovens. Eles também atuavam no Telegram. A conta passa das 20 vítimas.

Segundo o delegado Joel Venâncio, titular da Delegacia Seccional de Camaragibe, durante os atos infracionais, uma menina foi obrigada a se mutilar, tendo que engolir uma lâmina. Imediatamente, por várias vezes, ela cuspiu sangue após obedecer a ordem.

