Distrito Federal Adolescente de 14 anos é atacado por abelhas no DF, leva cerca de 4 mil picadas e é internado em UTI Testemunham apontam que o rosto do garoto foi tomado pelo enxame

Um adolescente de 14 anos levou cerca de quatro mil picadas de abelhas após ter sido atacado por um enxame em Sobradinho, no Distrito Federal.



O caso aconteceu na última sexta-feira (14), no momento em que Vitor Hugo jogava com os amigos na escola onde estuda.

A bola usada na brincadeira teria caído em uma área de mata ao lado na unidade de ensino.

No momento em que foi buscá-la, o adolescente acabou sendo atacado por diversas abelhas.

Testemunham apontam que o rosto do garoto foi tomado pelo enxame e que a vítima gritou por socorro.

Inicialmente, o adolescente foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, onde recebeu os primeiros atendimentos.

Depois, Vitor Hugo foi transferido para um hospital da rede privada, onde foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

