Adolescente de 14 anos é morta a tiros e jovem de 19 é ferido por disparos em Petrolina

Uma adolescente de 14 anos foi morta a tiros e um jovem, de 19, foi ferido por disparos, nesse domingo (26), em Petrolina, no Sertão. O crime ocorreu no Residencial Brasil.



De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), os tiros foram disparados por "pessoas em uma moto", que fugiram do local após o ocorrido.



A adolescente, que não teve o nome divulgado, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML).

Já o jovem de 19 anos foi socorrido para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região. Não há informações sobre o atual estado de saúde dele e nem o que pode ter motivado o crime.



O homicídio consumado e a tentativa de homicídio foram registrados na 25ª Delegacia de Polícia de Petrolina.

Segundo a PCPE, um inquérito policial foi instaurado para apurar o caso.

