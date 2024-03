A- A+

JABOATÃO DOS GUARARAPES Adolescente de 14 anos é morto com tiros na cabeça e no braço em Piedade Ainda não há informações sobre a autoria e a motivação do crime

Um adolescente de 14 anos foi morto a tiros, na noite de segunda-feira (11), na rua Sucupira do Norte, no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, o caso foi registrado como homicídio consumado pela Força-Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Sul.

A corporação também disse que os tiros foram desferidos na cabeça e no braço do jovem. Ainda não há informações sobre a autoria e a motivação do crime.

Um inquérito foi aberto pela polícia para investigar o homicídio. "As investigações foram iniciadas e seguirão até a completa elucidação dos fatos", informou a polícia.

O corpo do adolescente foi levado ao Instituto de Medicina Legal (IML) do bairro de Santo Amaro, na área central do Recife.

