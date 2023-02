A- A+

Resgate dramático Adolescente de 14 anos é retirado com vida de escombros após mais de 100h do terremoto na Turquia O garoto foi retirado dos escombros em estado de hipotermia

Um adolescente de 14 anos foi retirado com vida de escombros passadas mais de 100 horas do terremoto na Turquia, nesta sexta-feira (10). O incrível resgate aconteceu na cidade de Kahramanmaras, epicentero do abalo sísmico de 7.8 graus, que ocorreu na última segunda-feira (6).

Segundo a emissora francesa BFM, o garoto foi retirado dos escombros em estado de hipotermia e foi colocado sob oxigênio para atendimento. Em seguida, foi transferido para o hospital.

O último balanço oficial indica que mais de 22 mil pessoas morreram vítimas do terremoto, na Turquia e na Síria.

Veja também

yanomami Centro em Roraima reúne forças que atuam contra garimpo ilegal