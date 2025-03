Jaboatão dos Guararapes: adolescente de 14 anos é morta a facadas, e homem fica ferido

A- A+

Em Jaboatão dos Guararapes, no bairro do Pacheco, no último sábado (22), uma adolescente de 14 anos foi assassinada a facadas. Na mesma cena do crime, um homem de 19 anos também sofreu lesões por arma branca.

Nesta segunda-feira (24), a Polícia Civil de Pernambuco (PC-PE) confirmou o ocorrido e que segue investigando o homicídio, além da tentativa de homicídio. As investigações seguem em andamento segundo a polícia.

A Polícia Militar de Pernambuco (PM-PE) informou, em nota, que as vítimas foram socorridas ao Hospital Otávio de Freitas, no bairro de Tejipió, na Zona Oeste do Recife. Mas adolescente não resistiu aos ferimentos. Até o momento, não há novas informações sobre o estado de saúdo do homem.

A PM informou que uma equipe do 25º BPM foi acionada até o local do crime para verificar a ocorrência. Segundo a instituição, diligências foram realizadas, mas nenhum suspeito foi preso.

