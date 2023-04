A- A+

Tubarão Adolescente de 14 anos, mordido por tubarão em Piedade, recebe alta do Hospital da Restauração O garoto estava internado desde o dia 5 de março

Recebeu alta do Hospital da Restauração, na área central do Recife, o adolescente de 14 anos que foi mordido por um tubarão na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana.

Internado desde o dia 5 de março, quando deu entrada na emergência de trauma da unidade de saúde após o incidente nas proximidades da Igrejinha, o garoto recebeu alta médica na manhã desta sexta-feira (21).

Devido a gravidade da lesão, o adolescente foi submetido a uma cirurgia vascular e teve o membro inferior direito amputado. Ele chegou a ficar um dia internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Segundo o HR, para garantir a plena cicatrização da ferida, o adolescente também passou por procedimentos com curativos especiais e cirurgia plástica, assistido durante todo o período por uma equipe multidisciplinar.



O garoto, que continuará se recuperando em casa, também será acompanhado no ambulatório do Hospital da Restauração.

