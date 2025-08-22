A- A+

São Lourenço da Mata Adolescente de 14 anos que estava desaparecida após fugir de casa é encontrada com vida na RMR A menina tinha sumido na última segunda (18) após discutir com os pais sobre uso de computador

Foi encontrada na tarde dessa quinta-feira (21) a adolescente de 14 anos que havia fugido de casa em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife. Ela estava sumida desde a última segunda-feira (18) após se envolver em uma discussão com os pais sobre uso de computador.

De acordo com a mãe da garota, que confirmou a informação para a Folha de Pernambuco, a jovem teria se assustado e temia que os pais descobrissem um perfil escondido no Instagram.

“Foi tudo tão agitado e emocionante. A gente já estava desesperado e ela também. Ela estava com os pés machucados porque estava andando, não estava com ninguém, graças a Deus", contou ela.

A mãe não disse onde a menina foi encontrada. Ela tinha sido vista pela última vez nas imediações da Padaria Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

Após o reencontro com os pais, a adolescente foi levada para um hospital. Os familiares também realizaram os trâmites no Departamento de Criança e do Adolescente (DPCA).

"Tivemos que fazer os trâmites, levá-la para o hospital para ver se estava tudo bem com ela. Fomos no DPCA pra dizer que ela foi encontrada", explicou.

A mãe da jovem ainda citou o desejo da filha de trabalhar como jornalista. Por isso, acredita que fará bem para ela ver a repercussão do caso.

"A profissão que ela quer seguir é jornalismo, então eu acho que as matérias feitas serão mostradas para ela sobre como acontece o processo", disse.

Para comunicar desaparecimentos, a ouvidoria da Polícia Civil de Pernambuco está disponível de segunda a sexta das 7h às 19h pelos números: 0800 081 5001 e (81) 9.9488-3455.

Em casos de menores, o DPCA pode ser acionado por meio dos contatos (81) 3184-3578 e (81) 9.9488-7044 (WhatsApp). O e-mail do departamento é o [email protected].

