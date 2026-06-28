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Região Metropolitana do Recife Adolescente de 15 anos desaparece na Praia do Paiva após possível afogamento; Bombeiros fazem buscas Uma operação de buscas foi mobilizada com equipes terrestres, aquáticas e aéreas.

Um adolescente de 15 anos, desaparecido após um possível afogamento, está sendo procurado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) na tarde deste domingo (28), na Praia do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho, Região Metropolitana do Recife.

De acordo com a corporação, após a confirmação da ocorrência, uma operação de buscas foi mobilizada com equipes terrestres, aquáticas e aéreas.

As buscas seguem em andamento. "O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco permanece empenhado na ocorrência e divulgará novas informações assim que houver atualização do caso", informou a corporação.

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