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Região Metropolitana do Recife

Adolescente de 15 anos desaparece na Praia do Paiva após possível afogamento; Bombeiros fazem buscas

Uma operação de buscas foi mobilizada com equipes terrestres, aquáticas e aéreas.

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Adolescente de 15 anos está desaparecido após um possível afogamento na Praia do PaivaAdolescente de 15 anos está desaparecido após um possível afogamento na Praia do Paiva - Foto: Cortesia

Um adolescente de 15 anos, desaparecido após um possível afogamento, está sendo procurado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) na tarde deste domingo (28), na Praia do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho, Região Metropolitana do Recife.

De acordo com a corporação, após a confirmação da ocorrência, uma operação de buscas foi mobilizada com equipes terrestres, aquáticas e aéreas.

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Participam da ação militares especializados em salvamento aquático, com apoio terrestre e aéreo, incluindo o uso de embarcação dos guarda-vidas civis do município.

As buscas seguem em andamento. "O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco permanece empenhado na ocorrência e divulgará novas informações assim que houver atualização do caso", informou a corporação.

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