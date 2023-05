A- A+

Uma adolescente de 15 anos foi agredida a golpes de estilete em uma escola estadual na cidade da Cachoeirinha, no Agreste, após desentendimento com um estudante.



O caso aconteceu nessa quinta-feira (4), na Escola de Referência em Ensino Médio (Erem) Corsina Braga, no Centro do município, onde os esvolvidos estudam. A vítima foi ferida no braço e na barriga.

De acordo com a Polícia Civil do Estado, o suspeito, de 17 anos, chegou a fugir da instituição de ensino, mas foi encontrado em uma residência no centro da cidade, onde foi apreendido em flagrante pela Polícia Militar.



O adolescente foi autuado por lesão corporal e conduzido à delegacia da cidade para a realização dos procedimentos cabíveis.





Segundo a Secretaria de Educação e Esportes (SEE) de Pernambuco, os profissionais da escola prestaram os primeiros socorros e encaminharam a estudante ferida para o hospital mais próximo, onde recebeu atendimento médico e passa bem.



A SEE também informou que, na ocasião, a polícia e o Conselho Tutelar foram acionados e comunicaram o ocorrido aos familiares dos envolvidos.



"A escola se coloca à disposição das autoridades para qualquer esclarecimento. A pasta reitera que repudia qualquer tipo de violência e que trabalha para garantir ações que promovam a cultura de paz em todas as unidades de ensino do Estado", informou a SEE, por meio de nota.

