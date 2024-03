Adolescente de 15 anos é apreendida por furto de 167 peças íntimas em loja em shopping na Barra

A- A+

Uma adolescente de 15 anos foi apreendida acusada de furtar 167 peças íntimas de uma loja em um shopping da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. A mercadoria está avaliada em R$ 8.169,81. Equipes da Polícia Militar do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionadas por seguranças do estabelecimento, na noite de segunda-feira.

De acordo com a PM, a adolescente foi detida por seguranças do Shopping Metropolitano Barra. Com ela foram encontradas peças de lingerie, como sutiãs e calcinhas. Ao ser questionada sobre o furto, a jovem afirmou que a mercadoria seria entregue a um camelô da comunidade de Manguinhos, na Zona Norte do Rio, para serem colocadas à venda, diz a PM.

Primeiro, a adolescente foi conduzida à 32ª DP (Taquara), onde as peças foram avaliadas. Contra ela, havia um mandado de apreensão expedido pela Justiça do Rio. Em seguida, ela foi encaminhada à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), no Centro da cidade, onde foi feito o registro.

Uma adolescente foi encaminhada à 32ª DP depois de ter sido detida por seguranças do Shopping Metropolitano, na Barra da Tijuca, após furtar diversas peças íntimas na loja C&A. Na delegacia, foram contabilizadas 167 peças, totalizando R$ 8.169,81. (+) pic.twitter.com/qCfYTy4ovK — @pmerj (@PMERJ) March 19, 2024

