caruaru Adolescente de 15 anos é apreendido suspeito de matar homem com quem mantinha relacionamento Vítima foi identificada como Henrique Luiz da Silva

Um adolescente de 15 anos foi apreendido suspeito de matar um homem de 32 anos, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. A vítima foi identificada como Henrique Luiz da Silva.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), a vítima foi encontrada morta, despida e com ferimentos provocados por arma branca, às margens de uma lagoa, no bairro José Carlos de Oliveira.

Após apreensão, o adolescente confessou o crime e disse que a motivação foi o medo que Henrique revelasse a outras pessoas sobre o relacionamento que ambos mantinham.

A ocorrência de ato infracional pelo crime análogo a homicídio consumado foi registrado na 14ª Delegacia Seccional de Caruaru, para onde o adolescente foi encaminhado.

