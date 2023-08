A- A+

VIOLÊNCIA Adolescente de 15 anos é assassinado com tiro no rosto na Zona Norte do Recife Jovem estava desaparecido há cerca de quatro dias, segundo as primeiras informações

Um adolescente de 15 anos foi assassinado com um tiro no rosto na madrugada desta quarta-feira (30), no bairro de Nova Descoberta, na Zona Norte do Recife. De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, o caso foi registrado como homicídio consumado.

O jovem estava desaparecido há cerca de quatro dias, segundo as primeiras informações. Ainda não se sabe a motivação e nem a autoria do crime.

O caso foi registrado pela Força-Tarefa de Homicídios da Capital. "As investigações seguem até o esclarecimento do caso", afirmou a Polícia Civil.

O corpo do adolescente foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife, no bairro de Santo Amaro.

Veja também

Rio de Janeiro Caso Henry: após divergências na própria defesa, Jairinho exclui advogada de processo