MUNDO Adolescente de 15 anos é detido na Dinamarca por planejar ataque contra escola Outros dois suspeitos foram liberados após serem interrogados

Um adolescente de 15 anos foi detido na Dinamarca, suspeito de ter preparado, junto com outros dois menores, um ataque a tiros contra uma escola, reportou a polícia nesta quinta-feira (7).

"Na sexta-feira, 1º de agosto de 2025, a polícia do sudeste de Jutlândia (oeste) recebeu uma denúncia sobre a preparação de um ataque a tiros em uma escola, a escola Sct. Michaels em Kolding", no sul do país, escreveu em um comunicado.

Segundo as autoridades, não existe "nenhum perigo real e concreto para a escola em questão nem para as pessoas".

Após a denúncia, três menores foram detidos e "um dos suspeitos detidos, de 15 anos, foi apresentado ao juiz de instrução por tentativa de homicídio e colocado em prisão preventiva por quatro semanas", especificou a polícia.

Os outros dois suspeitos foram liberados após serem interrogados, segundo informou a polícia, que não deu detalhes sobre a identidade dos suspeitos.

A escola contra a qual o ataque foi planejado é um centro privado de Kolding, a oitava cidade do país escandinavo, onde as férias escolares terminam por volta de 11 de agosto.

Os suspeitos são alunos de outro colégio, segundo um comunicado municipal.

