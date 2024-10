Adolescente de 15 anos é esfaqueado 50 vezes e queimado vivo na França

A- A+

Um adolescente de 15 anos foi "esfaqueado 50 vezes" e queimado vivo esta semana na cidade de Marselha, no sudeste da França, em um caso de "selvageria sem precedentes" relacionado com o tráfico de drogas.

O promotor de Marselha Nicolas Bessone indicou, neste domingo (6), aos jornalistas que o jovem foi assassinado na quarta-feira (2), um caso que descreveu como uma "selvageria sem precedentes".

Marselha é a segunda maior cidade da França, mas também uma das mais pobres, e sofre com a violência relacionada ao tráfico de drogas.

Bessone afirmou que as vítimas e os autores deste tipo de caso são cada vez mais jovens.

Há alguns anos, esta cidade mediterrânea vivencia uma guerra territorial entre vários clãs pelo controle do mercado rentável de drogas.

O adolescente foi recrutado através das redes sociais por um criminoso condenado de 23 anos para intimidar um rival ateando fogo à porta de seu apartamento, segundo o promotor, que explicou que ele receberia 2 mil euros (R$ 11.985, na cotação atual) pelo serviço.

No entanto, o adolescente foi ensinado por membros de uma gangue rival, que desferiram golpes de faca antes de atearem fogo em seu corpo quando ainda estava vivo.

O mesmo crime recrutou então, também nas redes sociais, um jovem de 14 anos para vingar a morte de outro rapaz, ele pedindo que matasse um membro da gangue rival por 50.000 dólares (R$ 273.400).

Quando se dirigiu para cumprir sua missão macabra, o adolescente apresentou ao motorista do automóvel em que se deslocava que o esperasse, mas, quando este se negou, o menor atirou na sua cabeça.

A vítima, um pai de família de 36 anos, funcionário de um serviço de transporte privado, não tinha relação com o tráfico de drogas, segundo a Promotoria. É a primeira vítima colateral do ano, acrescentou Bessone.

'Sem arrependimento nem reflexão'

Há "uma perda total de referências que faz com que os jovens respondam a anúncios [...] para tirar a vida de outros sem nenhum arrependimento nem reflexão", explicou o promotor, que destacou "o papel das redes sociais".

Com estes dois últimos casos, o número de assassinatos relacionados com o narcotráfico em Marselha chega a 17 desde o início do ano. Em 2023, um total de 49 pessoas morreram em atos violentos relacionados com drogas na cidade.

Outro aspecto surpreendente deste caso é que foi o próprio criminoso que recomendou o assassinato quem procurou a polícia para denunciar o jovem, que não havia cumprido sua missão, o que permitiu sua prisão.

Sob custódia policial, o menor, que vivia em casas de acolhimento desde os nove anos, já que seus pais estão presos por crimes relacionados com drogas, admitidos ter atirado no motorista, mas alegam que o disparo foi acidental.

