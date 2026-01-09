A- A+

SERTÃO Adolescente de 15 anos é flagrado pela PRF pilotando moto em Custódia; veículo era da avó Policiais realizavam uma fiscalização de segurança viária, quando avistaram um condutor de uma motocicleta com um "porte físico típico de um adolescente".

Um adolescente de 15 anos foi flagrado pilotando uma moto nessa quinta-feira (8), na BR-232, em Custódia, Sertão de Pernambuco. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo era da avó do menor.

De acordo com a corporação, policiais realizavam uma fiscalização de segurança viária, quando avistaram um condutor de uma motocicleta com um "porte físico típico de um adolescente".

"Durante a abordagem, o condutor retirou o capacete e a equipe constatou que ele era menor de idade", disse a PRF.

Questionado pela polícia, o menor informou que a motocicleta pertencia a avó dele. Ela havia entregue as chaves e permitido que o neto pilotasse.

"Ele foi conduzido à residência da avó, que se apresentou como proprietária e apresentou a nota fiscal do veículo", completou a PRF.

A equipe emitiu um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) para a avó do adolescente por permitir a direção de veículo a pessoa não habilitada. A motocicleta também foi recolhida por estar com o licenciamento atrasado.



