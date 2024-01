A- A+

POLÍCIA Adolescente de 15 anos e homem são mortos a tiros dentro de casa no bairro de Paratibe, em Paulista Homem morreu no local e adolescente foi socorrida, mas faleceu em hospital

Uma adolescente de 15 anos e um homem de 37 foram mortos a tiros em uma casa na rua Santa Rita, no bairro de Paratibe, em Paulista, Região Metropolitana do Recife (RMR), na noite de quarta-feira (3). Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, os dois foram encontrados no local com perfurações de arma de fogo.

O homem morreu ainda na residência e a adolescente chegou a ser socorrida para um hospital da região, mas não resistiu e também morreu. A reportagem perguntou à Polícia Civil se as vítimas eram pai e filha, mas a corporação afirmou que não há essa informação no registro da ocorrência.

O caso foi registrado como duplo homicídio pela Força-Tarefa de Homicídios Metropolitana Norte. " As investigações foram iniciadas e seguem até o esclarecimento do ocorrido", completou a Polícia Civil.

Não há informações sobre motivação e autoria dos assassinatos, que devem ser apontadas pela investigação policial.

Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Santo Amaro, na área central do Recife.



