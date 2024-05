A- A+

Recife Adolescente de 15 anos é morto a tiros em centro comunitário no bairro da Madalena, no Recife Crime aconteceu na noite dessa segunda-feira (27), no interior do local

Um adolescente de 15 anos foi morto a tiros no Centro Comunitário da Paz (Compaz) Miguel Arraes, no bairro da Madalena, na Zona Oeste do Recife.

De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), o crime aconteceu na noite dessa segunda-feira (27), no interior do local.

Uma equipe do 13º BPM foi acionada. No Compaz, além da vítima morta, os agentes encontraram cinco estojos de munições calibre .40.

A área do crime passou por perícia e o corpo do adolescente, que não teve o nome divulgado, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML), do Recife.

O homicídio foi registrado pela Força Tarefa de Homicídios na Capital. A Polícia Civil informou que um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime e identificar a autoria.

Por meio de nota, a Prefeitura do Recife lamentou o ocorrido, disse que a vítima não estava matriculado em atividades do Compaz e que já prestou boletim de ocorrência sobre o caso.

Confira nota na íntegra:

"A Secretaria de Segurança Cidadã lamenta o ocorrido e já prestou um Boletim de Ocorrência sobre o caso, que envolveu um adolescente de 15 anos que não estava matriculado nas atividades do Compaz. A Rede Compaz se coloca à disposição para colaborar com as investigações no que for preciso", afirmou a gestão.

