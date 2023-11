A- A+

PERNAMBUCO Adolescente de 15 anos morre após se afogar na Ilha do Fogo, no Rio São Francisco Ilha fica entre Petrolina e Juazeiro

Uma adolescente de 15 anos morreu após ter se afogado na Ilha do Fogo, no rio São Francisco, que fica entre Petrolina, no Sertão de Pernambuco, e Juazeiro, no Norte da Bahia. O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência por volta de 16h20 da última terça-feira (28).

De acordo com os bombeiros, duas equipes foram ao local após o chamado. No local, um popular que testemunhou o afogamento apontou aos profissionais a localização.

"Os bombeiros mergulharam próximo às pilastras da ponte e encontraram a adolescente de 15 anos", informou a corporação.

No caminho até o Hospital Universitário, os bombeiros realizaram manobras de ventilação e reanimação a jovem, que, já na unidade hospitalar, não resistiu e morreu.

O corpo da adolescente foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Petrolina. Um inquérito policial foi aberto para investigar a morte.



