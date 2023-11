Adolescente de 15 anos morre após ser espancado a pauladas em Surubim

A- A+

Um adolescente de 15 anos morreu após ser espancado a pauladas na cidade de Surubim, no Agreste de Pernambuco.

A morte ocorreu na tarde dessa segunda-feira (27), após a vítima passar cinco dias internada devido aos ferimentos.

O adolescente foi identificado como Marinaldo Saraiva de Barros, que deu entrada em uma unidade de saúde da Região Metropolitana do Recife com lesões no corpo.

Testemunhas relataram que a violência ocorreu em um beco do município. A vítima chegou a ser socorrida para o Hospital da Restauração, na área central do Recife, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), um inquérito policial foi instaurado para apurar os fatos.

