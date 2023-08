A- A+

Mata Norte Adolescente de 15 anos morre carbonizada durante incêndio em residência na cidade de Paudalho Fogo atingiu o quarto localizado no pavimento inferior da residência

Uma adolescente de 15 anos morreu carbonizada durante um incêndio em uma casa na cidade de Paudalho, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, na manhã desta sexta-feira (18).

A residência fica na rua Nove, no bairro de São Severino. O fogo atingiu o quarto localizado no pavimento inferior, onde a vítima, identificada como Kassiany Hellen, estava.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência por volta das 6h30 e enviou duas viaturas. No quarto atingido pelas chamas, a corporação encontrou o corpo da adolescente carbonizado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também esteve na área.

No local, os Bombeiros fizeram o resgate de duas crianças do sexo feminino, de 5 e 6 anos, que não apresentavam sinais de queimaduras ou inalação de fumaça, mas, por estarem nervosas, foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Paudalho.

Não há informações sobre o que pode ter provocado o incêndio. A Polícia Militar está no local.



Nas redes sociais, a Prefeitura de Paudalho lamentou a morte de Kassiany Hellen, que estudava no Colégio Municipal do Paudalho (CMP).



"Os nossos sinceros sentimentos aos familiares e amigos neste momento de tanta dor, em especial aos pais Rodrigo e Jéssica", afirma a nota.

Veja também

TRÂNSITO Em comemoração do Dia do Ciclista, Detran-PE realiza ação educativa no Recife e em Olinda