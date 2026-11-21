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REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE Adolescente de 16 anos morre afogado em açude em Igarassu Bombeiros encontraram vítima já morta e resgataram o corpo

Um adolescente de 16 anos morreu afogado em um açude no bairro de Cruz de Rebouças, em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife (RMR). O Corpo de Bombeiros informou ter sido acionado para a ocorrência na tarde deste sábado (21).

De acordo com a corporação, as equipes encaminhadas para o açude realizaram buscas no local e encontraram o adolescente já morto.

"A operação de mergulho foi concluída com a recuperação do corpo, que ficou aos cuidados das demais equipes presentes no local", informou o Corpo de Bombeiros.

Ainda segundo os bombeiros, a operação contou com o apoio das polícias Militar e Civil de Pernambuco.



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