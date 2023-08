A- A+

violência Adolescente de 16 anos morre após ser atingido por bala perdida no Rio de Janeiro Garoto estaria voltando da escola quando foi ferido e teria tentado proteger uma amiga que caminhava com ele

Um adolescente de 16 anos morreu, nesta segunda-feira (21), após ser atingido por uma bala perdida em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. O garoto estaria voltando da escola quando foi ferido nas costas. Ele teria tentado proteger uma amiga que caminhava a seu lado.

"Aí nessa hora Bryan ficou na minha frente para me proteger com as costas", postou a garota numa rede social.

Outra garota compartilhou a postagem e escreveu: Tu foi herói, menor... que Deus dê conforto ao coração de seus familiares".

O estudante passava pela Rua Elizeu Mendes Rodrigues, no bairro de Marambaia, quando ocorreu um confronto perto do local. A Polícia Militar informou que equipes do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionadas e, quando chegaram ao endereço, encontraram o adolescente já morto. O corpo foi levado para o Instituto Médico-Legal (IML) de Tribobó.

A perícia da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI) foi acionada. A Polícia Civil não se pronunciou sobre as investigações.

Veja também

conflito "Um erro e é a Terceira Guerra Mundial": tensão entre piloto britânico a metros de três caças russos