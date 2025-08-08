A- A+

Agreste Adolescente de 17 anos é apreendido suspeito de matar criança em Belo Jardim; dívida seria motivação Alexsandro foi encontrado sem vida na noite dessa quarta-feira (6), em um galpão abandonado na localidade Vila Bela

Um adolescente de 17 anos foi apreendido suspeito de matar um menino de 10 anos, em Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco. O crime teria sido motivado por uma dívida de R$ 6 mil com o pai da vítima.

A criança, identificada como Alexsandro, foi encontrada sem vida na noite dessa quarta-feira (6), em um galpão abandonado na localidade Vila Bela. A apreensão do adolescente suspeito ocorreu no dia seguinte, nessa quinta-feira (7), e foi confirmada pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE).

Segundo o delegado Walkys Pacheco, o suspeito atraiu o menino para o local abandonado, onde cometeu o crime. "Acabou assassinando por meio de estrangulamento com a camisa da criança e com um fio metálico que estava abandonado no galpão", afirmou Pacheco.

O delegado da 15ª Delegacia de Belo Jardim, Marcelo Francisco, detalhou, a partir do depoimento do suspeito, que o crime teria sido motivado por uma dívida de R$ 6 mil.

"O pai da vítima está preso há cerca de 30 dias por tráfico de drogas e havia assumido uma dívida de R$ 6 mil com esse adolescente. E por conta da cobrança dessa dívida, o adolescente estava sendo ameaçado pelo pai da criança. Por isso, em retaliação, ele resolveu matar a criança", afirmou Marcelo Francisco.

Após autuação em flagrante por ato infracional análogo ao crime de homicídio, o adolescente de 17 anos se encontra à disposição da Justiça e do Ministério Público de Pernambuco.

Nas redes sociais, a prefeitura de Belo Jardim informou que Alexsandro era estudante da rede municipal de ensino e manifestou pesar pela morte da criança.

"Neste momento de dor e consternação, nos solidarizamos com os familiares, amigos, colegas e toda a comunidade escolar, que hoje sofre com a perda precoce e irreparável dessa criança com tantos sonhos pela frente. Nossos sentimentos mais sinceros a todos que conviviam com Alexsandro. Que Deus conforte o coração de todos", afirma a nota.

