Sex, 08 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta08/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Agreste

Adolescente de 17 anos é apreendido suspeito de matar criança em Belo Jardim; dívida seria motivação

Alexsandro foi encontrado sem vida na noite dessa quarta-feira (6), em um galpão abandonado na localidade Vila Bela

Reportar Erro
Identificado como Alexsandro, o menino foi encontrado sem vida em Belo JardimIdentificado como Alexsandro, o menino foi encontrado sem vida em Belo Jardim - Foto: Prefeitura de Belo Jardim/Reprodução

Um adolescente de 17 anos foi apreendido suspeito de matar um menino de 10 anos, em Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco. O crime teria sido motivado por uma dívida de R$ 6 mil com o pai da vítima.

A criança, identificada como Alexsandro, foi encontrada sem vida na noite dessa quarta-feira (6), em um galpão abandonado na localidade Vila Bela. A apreensão do adolescente suspeito ocorreu no dia seguinte, nessa quinta-feira (7), e foi confirmada pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE).

Segundo o delegado Walkys Pacheco, o suspeito atraiu o menino para o local abandonado, onde cometeu o crime. "Acabou assassinando por meio de estrangulamento com a camisa da criança e com um fio metálico que estava abandonado no galpão", afirmou Pacheco.

Leia também

• Chacina em Olinda: tiroteio em confronto entre gangues deixa pelo menos quatro mortos na Comunidade do V8

• Governo de Pernambuco inicia restauração do Túnel Felipe Camarão, na Zona Sul do Recife

• Belo Jardim: criança de 10 anos é encontrada morta em galpão abandonado; prefeitura manifesta pesar

O delegado da 15ª Delegacia de Belo Jardim, Marcelo Francisco, detalhou, a partir do depoimento do suspeito, que o crime teria sido motivado por uma dívida de R$ 6 mil.  

"O pai da vítima está preso há cerca de 30 dias por tráfico de drogas e havia assumido uma dívida de R$ 6 mil com esse adolescente. E por conta da cobrança dessa dívida, o adolescente estava sendo ameaçado pelo pai da criança. Por isso, em retaliação, ele resolveu matar a criança", afirmou Marcelo Francisco.

Após autuação em flagrante por ato infracional análogo ao crime de homicídio, o adolescente de 17 anos se encontra à disposição da Justiça e do Ministério Público de Pernambuco.

Nas redes sociais, a prefeitura de Belo Jardim informou que Alexsandro era estudante da rede municipal de ensino e manifestou pesar pela morte da criança.

"Neste momento de dor e consternação, nos solidarizamos com os familiares, amigos, colegas e toda a comunidade escolar, que hoje sofre com a perda precoce e irreparável dessa criança com tantos sonhos pela frente. Nossos sentimentos mais sinceros a todos que conviviam com Alexsandro. Que Deus conforte o coração de todos", afirma a nota.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter