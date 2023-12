A- A+

POLÍCIA Adolescente de 17 anos é morto a tiros em Itamaracá Outro homicídio foi registrado pela Polícia Civil no bairro da Torre, no Recife

Um adolescente de 17 anos foi morto a tiros, nessa quarta-feira (27), em Itamaracá, no Litoral Norte de Pernambuco. Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, o crime aconteceu no bairro de Jaguaribe.

O corpo do adolescente foi encontrado, com marcas de perfurações de arma de fogo, em via pública.



A Polícia Civil informou que o corpo passou por perícia e foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife.

Um inquérito foi instaurado pela Força-Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Norte, que registrou a ocorrência como homicídio consumado.

"Outras informações poderão ser repassadas após a completa elucidação", disse a Polícia Civil.

Outro homicídio

No mesmo dia, a Polícia Civil também registrou um homicídio no bairro da Torre, Zona Oeste do Recife. Um homem de 32 anos, que estava em uma praça, foi morto por dois indivíduos que se aproximaram e realizaram disparos de arma de fogo.

O caso foi registrado pela Força-Tarefa de Homicídios na Capital.



"Após a realização da perícia, o corpo foi encaminhado para o IML e um inquérito policial foi instaurado", disse a Polícia Civil.





Veja também

guerra na ucrânia Ataque russo deixa dois mortos e três feridos no sul da Ucrânia