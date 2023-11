A- A+

agreste Adolescente de 17 anos pilota moto, colide com cavalo e morre no Agreste de Pernambuco Acidente aconteceu na madrugada desta quinta-feira (9), na zona rural da cidade de Pedra

Um adolescente de 17 anos morreu após a motocicleta que ele pilotava colidir com um cavalo. O acidente aconteceu na madrugada desta quinta-feira (9), na cidade de Pedra, no Agreste de Pernambuco.



De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), a vítima conduzia a moto na zona rural do município quando, durante o trajeto, o veículo atingiu o animal.

O adolescente, identificado como José Eduardo, não resistiu ao impacto da colisão e morreu no local. Equipes das Polícias Civil e Científica foram acionadas para a área.



O corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) da região.



A PCPE informou que o caso foi registrado na 19ª Delegacia Seccional de Arcoverde. A corporação disse também que as investigações foram iniciadas e seguem até o esclarecimento do caso.

