Adolescente desaparecida há 4 anos é encontrada após deixar bilhete em delegacia

A- A+

Uma adolescente desaparecida há quatro anos foi encontrada com vida após ela própria ir até uma delegacia. Alícia Navarro, hoje com 18 anos, havia sumido de uma pequena cidade no Arizona (EUA) e foi encontrada – ou se deixou encontrar – perto da fronteira com o Canadá. A história foi publicada pelo site The Mirror.

Segundo a reportagem, Alícia teria deixado um bilhete na delegacia afirmando que voltaria. A polícia confirmou ter feito contato com a adolescente. Em uma entrevista por vídeo, um detetive da delegacia de Glendale pergunta se alguém a teria machucado, ao que ela responde que não.

Alícia, que desapareceu em 15 de setembro de 2019, narrou apenas que estava "sobrecarregada". O tenente Scott Waite, do departamento de polícia de Glendale, disse que agora as autoridades pretendem continuar a investigação para desvendar os detalhes do que chamou de "quebra-cabeça".





A mãe de Alícia, Jéssica, postou um vídeo no Facebook, logo após a polícia confirmar a notícia. Ao saber do bilhete deixado pela adolescente, ela chegou a temer que pudesse ser apenas um trote, mas declarou: "Ela está viva e está segura. Não tenho detalhes, mas o importante é que ela está viva. Quero agradecer à comunidade e a Deus".

Veja também

RECIFE Motorista é socorrido após capotar carro na avenida Dois Rios, no Ibura