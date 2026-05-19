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Adolescente é apreendido após agredir e ameaçar colega dentro de sala de aula em escola em Custódia

Polícia Civil informou que registrou a apreensão do adolescente por "atos análogos a ameaça, lesão corporal e intimidação sistemática virtual (cyberbullying)"

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Adolescente é apreendido após agredir e ameaçar colega dentro de escola estadual em CustódiaAdolescente é apreendido após agredir e ameaçar colega dentro de escola estadual em Custódia - Foto: Redes Sociais/Reprodução

Um adolescente de 17 anos foi apreendido na noite de segunda-feira (18), em casa, após agredir e ameaçar um colega de turma em sala de aula.

O caso aconteceu na Escola de Referência em Ensino Médio (Erem) José Pereira Burgos, em Custódia, Sertão de Pernambuco, e gerou revolta de pais e responsáveis por outros estudantes da unidade.

O menor foi apreendido em casa por policiais militares do 3º Batalhão da Polícia Militar. "Com apoio do Conselho Tutelar e o acompanhamento do responsável legal, ele foi conduzido à delegacia", explicou a corporação.

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Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver o momento da agressão. O adolescente levanta da sua carteira, vai até o outro menor, que permanece sentado, e o agride com três tapas no rosto, além de um chute na perna. Enquanto pratica as agressões, ele segue ameaçando a vítima. 

Em outros vídeos compartilhados nas redes sociais, é possível ver pais, responsáveis e populares reunidos nas ruas em locais em que o jovem pudesse estar, juntamente a rondas policiais.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que registrou a apreensão em desfavor do adolescente por "atos análogos a ameaça, lesão corporal e intimidação sistemática virtual (cyberbullying)".

"Após a aplicação das medidas administrativas, o adolescente foi encaminhado ao MPPE, ficando à disposição da Justiça", reiterou a polícia.

Caso aconteceu na Escola de Referência em Ensino Médio José Pereira Burgos, em Custódia, Sertão de Pernambuco. Caso aconteceu na Escola de Referência em Ensino Médio José Pereira Burgos, em Custódia, Sertão de Pernambuco | Foto: Google Street View/Reprodução

O que diz a Secretaria de Educação
Procurada pela reportagem, a Secretaria de Educação de Pernambuco (SEE) informou que, quando tomou conhecimento do caso, a gestão da Erem José Pereira Burgos acionou imediatamente o Conselho Tutelar do município de Custódia e a Patrulha Escolar para garantir a proteção dos adolescentes.

"As famílias dos estudantes envolvidos foram comunicadas e a equipe da unidade de ensino ofereceu todo o suporte necessário aos alunos e seus familiares", completou a secretaria.

A SEE disse ainda que a escola "conta com um psicólogo para atuar na promoção de saúde mental, na prevenção e no enfrentamento das diferentes formas de violência, mantendo uma rotina de acompanhamento dos estudantes".

Os alunos, inclusive, foram encaminhados individualmente ao psicólogo da unidade, de acordo com a gestão da Erem José Pereira Burgos, também por meio de nota. "Os envolvidos foram aconselhados e orientados acerca das possíveis consequências de suas atitudes", afirmou.

A escola também manifestou solidariedade aos estudantes e suas famílias, "reforçando que episódios como este não serão tolerados, e que permanecem à disposição para prestar esclarecimentos e apoios que se fizerem pertinentes".

"A pasta reafirma o seu compromisso com a manutenção de um ambiente escolar seguro, acolhedor e pautado pelo respeito mútuo entre todos os membros da comunidade escolar. Para isso, a unidade de ensino irá adotar as medidas pedagógicas, disciplinares e institucionais que se fizerem necessárias", reiterou a SEE.

Confira, abaixo, a nota da SEE na íntegra:
A Secretaria de Educação de Pernambuco (SEE) informa que, assim que tomou conhecimento do ocorrido, a gestão da Erem José Pereira Burgos acionou imediatamente o Conselho Tutelar do município de Custódia e a Patrulha Escolar, a fim de garantir a proteção dos adolescentes e o registro da ocorrência. As famílias dos estudantes envolvidos foram comunicadas e a equipe da unidade de ensino ofereceu todo o suporte necessário aos alunos e seus familiares.

A escola conta com um psicólogo para atuar na promoção de saúde mental, na prevenção e no enfrentamento das diferentes formas de violência, mantendo uma rotina de acompanhamento dos estudantes.

A pasta reafirma o seu compromisso com a manutenção de um ambiente escolar seguro, acolhedor e pautado pelo respeito mútuo entre todos os membros da comunidade escolar. Para isso, a unidade de ensino irá adotar as medidas pedagógicas, disciplinares e institucionais que se fizerem necessárias.

A SEE permanece à disposição das autoridades para prestar quaisquer esclarecimentos.

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