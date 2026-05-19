A- A+

AGRESSÃO Adolescente é apreendido após agredir e ameaçar colega dentro de sala de aula em escola em Custódia Polícia Civil informou que registrou a apreensão do adolescente por "atos análogos a ameaça, lesão corporal e intimidação sistemática virtual (cyberbullying)"

Um adolescente de 17 anos foi apreendido na noite de segunda-feira (18), em casa, após agredir e ameaçar um colega de turma em sala de aula.

O caso aconteceu na Escola de Referência em Ensino Médio (Erem) José Pereira Burgos, em Custódia, Sertão de Pernambuco, e gerou revolta de pais e responsáveis por outros estudantes da unidade.

O menor foi apreendido em casa por policiais militares do 3º Batalhão da Polícia Militar. "Com apoio do Conselho Tutelar e o acompanhamento do responsável legal, ele foi conduzido à delegacia", explicou a corporação.

Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver o momento da agressão. O adolescente levanta da sua carteira, vai até o outro menor, que permanece sentado, e o agride com três tapas no rosto, além de um chute na perna. Enquanto pratica as agressões, ele segue ameaçando a vítima.

Em outros vídeos compartilhados nas redes sociais, é possível ver pais, responsáveis e populares reunidos nas ruas em locais em que o jovem pudesse estar, juntamente a rondas policiais.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que registrou a apreensão em desfavor do adolescente por "atos análogos a ameaça, lesão corporal e intimidação sistemática virtual (cyberbullying)".

"Após a aplicação das medidas administrativas, o adolescente foi encaminhado ao MPPE, ficando à disposição da Justiça", reiterou a polícia.

Caso aconteceu na Escola de Referência em Ensino Médio José Pereira Burgos, em Custódia, Sertão de Pernambuco | Foto: Google Street View/Reprodução

O que diz a Secretaria de Educação

Procurada pela reportagem, a Secretaria de Educação de Pernambuco (SEE) informou que, quando tomou conhecimento do caso, a gestão da Erem José Pereira Burgos acionou imediatamente o Conselho Tutelar do município de Custódia e a Patrulha Escolar para garantir a proteção dos adolescentes.

"As famílias dos estudantes envolvidos foram comunicadas e a equipe da unidade de ensino ofereceu todo o suporte necessário aos alunos e seus familiares", completou a secretaria.

A SEE disse ainda que a escola "conta com um psicólogo para atuar na promoção de saúde mental, na prevenção e no enfrentamento das diferentes formas de violência, mantendo uma rotina de acompanhamento dos estudantes".



Os alunos, inclusive, foram encaminhados individualmente ao psicólogo da unidade, de acordo com a gestão da Erem José Pereira Burgos, também por meio de nota. "Os envolvidos foram aconselhados e orientados acerca das possíveis consequências de suas atitudes", afirmou.



A escola também manifestou solidariedade aos estudantes e suas famílias, "reforçando que episódios como este não serão tolerados, e que permanecem à disposição para prestar esclarecimentos e apoios que se fizerem pertinentes".

"A pasta reafirma o seu compromisso com a manutenção de um ambiente escolar seguro, acolhedor e pautado pelo respeito mútuo entre todos os membros da comunidade escolar. Para isso, a unidade de ensino irá adotar as medidas pedagógicas, disciplinares e institucionais que se fizerem necessárias", reiterou a SEE.

Confira, abaixo, a nota da SEE na íntegra:

A Secretaria de Educação de Pernambuco (SEE) informa que, assim que tomou conhecimento do ocorrido, a gestão da Erem José Pereira Burgos acionou imediatamente o Conselho Tutelar do município de Custódia e a Patrulha Escolar, a fim de garantir a proteção dos adolescentes e o registro da ocorrência. As famílias dos estudantes envolvidos foram comunicadas e a equipe da unidade de ensino ofereceu todo o suporte necessário aos alunos e seus familiares.

A escola conta com um psicólogo para atuar na promoção de saúde mental, na prevenção e no enfrentamento das diferentes formas de violência, mantendo uma rotina de acompanhamento dos estudantes.

A pasta reafirma o seu compromisso com a manutenção de um ambiente escolar seguro, acolhedor e pautado pelo respeito mútuo entre todos os membros da comunidade escolar. Para isso, a unidade de ensino irá adotar as medidas pedagógicas, disciplinares e institucionais que se fizerem necessárias.

A SEE permanece à disposição das autoridades para prestar quaisquer esclarecimentos.

Veja também