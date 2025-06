A- A+

INTERIOR DO RIO DE JANEIRO Adolescente é apreendido após confessar ter executado os pais e o irmão de três anos no RJ À polícia, ele contou que cometeu o crime porque tinha sido proibido de ir num encontro em outro estado

Um adolescente de 14 anos foi apreendido após confessar ter matado os pais e o irmão de 3 anos em Itaperuna, no interior do Rio. Os corpos foram encontrados numa cisterna, na manhã desta quarta-feira, por uma equipe da 143ª DP (Itaperuna).



Segundo os agentes, o menino vai responder por fato análogo ao crime de triplo homicídio e ocultação de cadáver.

O caso chegou à polícia na terça-feira (24), quando uma avó do adolescente foi com ele até a delegacia para registrar o desaparecimento da família. Aos agentes, ela contou que tentava contato desde sábado, mas ninguém atendia.

Na manhã desta quarta-feira, ao fazer uma perícia na casa, os policiais encontraram manchas de sangue no colchão do casal, além de roupas ensaguentadas e com focos de queimado. Os celulares das vítimas foram localizados numa bolsa.

No imóvel, um forte odor de putrefação levou os agentes até uma cisterna, onde foram encontrados os corpos já em estado avançado de decomposição.

Com a descoberta, o adolescente acabou confessando ter executado os pais e o irmão, e justificou os crimes afirmando que havia sido proibido de ir a um encontro em outro estado.

Ele esperou os pais irem dormir e, com a arma do pai, atirou contra eles e o irmão. Depois, colocou os corpos em uma cisterna da casa.

Veja também