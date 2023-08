A- A+

MATA NORTE Adolescente é apreendido após esfaquear colega em sala de aula de escola estadual em Paudalho Testemunhas relataram que os dois discutiram e o autor desferiu golpe no ombro da vítima

Um adolescente de 16 anos foi apreendido após esfaquear um colega de classe dentro de uma sala de aula da Escola de Referência em Ensino Médio (Erem) Herculano Bandeira, em Paudalho, na Zona da Mata Norte de Pernambuco.

De acordo com a Secretaria Estadual de Educação e Esportes (SEE), o caso aconteceu na quinta-feira (3). A pasta afirmou, nesta sexta-feira (4), lamentar o ocorrido e esclareceu que "está dando todo o suporte para os dois estudantes envolvidos no caso".

Testemunhas relataram que os dois discutiram e o autor desferiu golpe no ombro da vítima. Ambos são menores de idade e, por isso, os nomes não foram divulgados.

De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco, agentes do 2º Batalhão constataram que o agressor usou um punhal para esfaquear o colega. Já a Polícia Civil disse que a arma usada foi um canivete.

"A vítima do esfaqueamento foi socorrida pela gestora da escola até a UPA de Paudalho e o autor do delito foi colocado em uma sala e entregue ao policiamento", explicou a PM.

O adolescente esfaqueado foi transferido da UPA de Paudalho para o Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, área central do Recife, onde deu entrada por volta das 11h da quinta-feira. A assessoria de comunicação da unidade de saúde disse que ele está estável, mas vai permanecer internado em observação.

Os policiais militares foram até a delegacia com o adolescente que esfaqueou o colega e funcionários da escola. Os pais foram acionados. A Polícia Civil de Pernambuco, por meio de nota, disse que o agressor foi apreendido em flagrante por ato infracional.

A SEE afirmou que está prestando apoio às duas famílias e que a escola registrou um boletim de ocorrência. "O caso segue sendo acompanhado pela Secretaria", completou a pasta.

Veja também

catolicismo Jovens ucranianos buscam algo de paz no encontro católico de Lisboa