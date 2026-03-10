A- A+

latrocínio Adolescente é apreendido por participação na morte de motorista de aplicativo em Casa Forte Apreensão aconteceu na manhã desta terça-feira (10), na cidade de Toritama, no Agreste do estado

Um adolescente de 17 anos foi apreendido suspeito de participar do latrocínio que resultou na morte de um motorista de transporte por aplicativo em Casa Forte, na Zona Sul do Recife.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), a apreensão aconteceu na manhã desta terça-feira (10), na cidade de Toritama, no Agreste do estado.

O suspeito foi autuado por ato análogo a latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Detalhes da apreensão serão divulgados pela corporação durante coletiva de imprensa nesta quarta-feira (11).

O adolescente é o segundo envolvido no caso localizado pela polícia. Na última quinta-feira (5), um homem apontado como autor dos disparos foi preso perto do quilômetro 74 da BR-101, próximo ao Ibura. O suspeito confessou o crime.

Na ocasião, a Polícia Militar chegou a informar que o comparsa foragido era um adolescente que já havia sido identificado.

Relembre o caso

O latrocínio aconteceu no último dia 3 de março e vitimou o motorista de aplicativo Victor Dantolli de Fontes Souza, de 36 anos.

Victor Dantolli de Fontes Souza foi morto a tiros no bairro de Casa Forte, nessa terça, em via pública | Foto: Redes Sociais/Reprodução

A vítima tinha acabado de terminar uma corrida quando foi surpreendida pela ação dos criminosos. Victor foi atingido com um tiro no pescoço e morreu.

A ação criminosa, gravada por uma câmera de segurança, motivou uma manifestação, com pedido de justiça, pelas ruas do Recife até o Palácio do Campo das Princesas, sede do governo de Pernambuco.

Veja também