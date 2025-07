Adolescente é apreendido suspeito de estupro de vulnerável e ameaças contra vítima e os pais dela

A- A+

Um adolescente de 16 anos foi apreendido no Ceará suspeito de estupro de vulnerável contra uma garota de 13 anos residente de Arcoverde, no Sertão de Pernambuco.



Ele também é investigado por graves ameaças contra a vítima e os pais dela, e teria planejado matá-los.



A apreensão ocorreu nessa quarta-feira (2), no bairro Aerolândia, em Fortaleza, durante ação integrada entre as polícias civis de Pernambuco (PCPE) e do Ceará (PCCE).



Após trabalho investigativo, a equipe da 156ª Delegacia de Arcoverde, com o apoio da Delegacia da Criança e do Adolescente de Fortaleza (DCA), conseguiu cumprir o mandado de busca e apreensão contra o adolescente.

Durante a abordagem, um celular pertencente ao investigado também foi apreendido e passará por perícia.

"A ação foi decisiva para evitar um possível crime de extrema violência familiar, em um contexto semelhante ao do caso ocorrido recentemente [no Rio de Janeiro], onde um adolescente assassinou seus pais e irmão. O trabalho ágil e coordenado das equipes impediu que uma nova tragédia se concretizasse", destacou a PCPE.

