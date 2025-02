A- A+

AGRESTE Adolescente é assassinada com tiro na cabeça durante tentativa de roubo em Lagoa dos Gatos A Polícia Militar localizou e apreendeu um suspeito, que confessou ter ido até a residência para roubar, mas negou ter efetuado o disparo

Uma adolescente de 14 anos foi assassinada na Zona Rural de Lagoa dos Gatos, no Sítio Juriti, localizado no agreste pernambucano, na última sexta-feira (7). A jovem foi encontrada morta com um tiro na cabeça dentro de sua residência, localizada em uma região de difícil acesso.

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) investiga o caso. As primeiras apurações indicam que o crime foi cometido por um adolescente, que tinha conhecimento da existência de duas espingardas (calibres 28 e 32) pertencentes ao pai da vítima.

O suspeito teria entrado na casa para roubar as armas, mas foi surpreendido pela presença da jovem. A polícia acredita que, diante da situação inesperada, ele tirou a vida da vítima.

"Suspeita-se que o rapaz foi surpreendido com a presença da vítima, vez que, pelo horário do crime, a casa deveria estar vazia e, por essa razão, ceifou sua vida", explicou a PCPE por meio de nota.

Após diligências, a Polícia Militar (PM) localizou e apreendeu o suspeito, que confessou ter ido até a residência para roubar. Ele negou o crime, alegando que o tiro foi dado por um comparsa, que segue foragido.

O adolescente foi autuado em flagrante por ato infracional e encaminhado ao Ministério Público.

O caso segue sob investigação da 19ª Delegacia de Polícia de Homicídios.

Veja também