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INTERNACIONAL Adolescente é detido na França por disparar espingarda em sua escola Incidente ocorreu em meio a protestos estudantis na França por melhores condições nas escolas de ensino médio

Um adolescente de 14 anos foi detido nesta segunda-feira (12) no sudeste da França por disparar uma espingarda e ferir o diretor de sua escola e uma professora, informaram as autoridades.

O incidente ocorreu em meio a protestos estudantis na França por melhores condições nas escolas de ensino médio, mas o ataque não estaria vinculado a essa mobilização que agita o país desde o final de setembro.

Os fatos ocorreram na escola Joseph-Lakanal, na localidade de Aubagne, perto de Marselha, por volta das 10h00 (horário local), quando o adolescente abriu fogo com uma espingarda.

"O suspeito, por um motivo desconhecido, disparou contra o diretor", atingindo-o nas coxas e na região lombar, explicou à AFP o prefeito do departamento de Bocas do Ródano, Jacques Witkowski.

"Ele disparou uma segunda vez contra uma professora, que foi atingida por um chumbinho na coxa; disparou uma terceira vez no corredor e, em seguida, foi interceptado por um membro" da equipe da escola, acrescentou.

Segundo a Promotoria de Marselha, um quarto disparo foi efetuado contra o quadro de uma sala de aula, no momento em que alunos e um professor estavam em seu interior.

Segundo Witkowski, tratava-se de um aluno da instituição, sem antecedentes por "delinquência" ou "radicalização".

A vida dos feridos não corre perigo, informou a polícia. Segundo essa fonte, uma terceira pessoa sofreu um arranhão leve.

"Saúdo o sangue frio e a reação exemplar da equipe educativa, que permitiram evitar o pior", escreveu o presidente francês, Emmanuel Macron, na rede social X.

Sarah, uma aluna, explicou à AFP que estava na aula de espanhol quando "o alarme de incêndio disparou": "Saímos correndo e demos de cara com ele. Ele começa a atirar e diz: 'Vim apenas atrás dos professores, não dos alunos'".

Assim que os fatos se tornaram conhecidos, pais de alunos foram em massa buscar seus filhos, e muitos permaneciam em frente à instituição, nos arredores da cidade, por volta do meio-dia.

Por enquanto, não se sabe as motivações do ataque.

"Não sabemos realmente qual era a motivação nem se o alvo eram os adultos", indicou a promotora adjunta de Marselha, Audrey Jouaneton.

Vários ataques com arma branca cometidos por alunos em escolas chocaram a comunidade educacional na França nos últimos anos, incluindo o que tirou a vida de uma adolescente de 15 anos em Nantes, em abril de 2025.



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